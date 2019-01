De Lijn moet illegale gokreclame van bus halen na opmerking van burger HR

19 januari 2019

10u12

Bron: Belga 0 Na opmerkingen van een burger heeft de Kansspelcommissie op 18 januari actie ondernomen tegen illegale gokreclame op een bus van De Lijn. De vervoersmaatschappij bevestigde aan de Kansspelcommissie dat ze de reclame met onmiddellijke ingang zou verwijderen. Dat laat minister van Justitie Koen Geens zaterdag weten.

Geens heeft de Kansspelcommissie gevraagd contact op te nemen met De Lijn om over het reclamebeleid van de vervoersmaatschappij samen te zitten. De minister benadrukt dat opmerkzame burgers via meldingen hun steentje kunnen bijdragen om gokverslaving in te perken.

"Alerte meldingen kunnen de Kansspelcommissie alleen maar helpen om haar taak als controleorgaan nog beter uit te oefenen. Ik raad dan ook iedereen aan dit te doen", klinkt het in een mededeling.

De Kansspelwet verbiedt vandaag reclame van websites die geen vergunning hebben van de Kansspelcommissie. Ook de spelers die gebruikmaken van deze websites riskeren zware straffen. Momenteel zijn er nog initiatieven hangende in het parlement om de gokreclame in te perken. Het gaat om initiatieven die mensen beter moeten beschermen tegen gokverslaving, die kansspelen kunnen veroorzaken.

Bekijk ook:

Stuk beton stort door dak van bus De Lijn aan viaduct E17.

Chauffeur De Lijn rijdt met open deur door Waregem.