De Lijn maakt reisinformatie fors betrouwbaarder in afwachting van definitieve oplossing TT

21 april 2018

13u07

Bron: Belga 0 Reizigers van vervoersmaatschappij De Lijn kunnen voortaan veel nauwkeurig zien wanneer hun bus of tram komt. De Lijn heeft een nieuw eigen systeem uitgewerkt, omdat de aannemer voor het ReTiBo-project te lang op zich liet wachten.

Het is al langer een doorn in het oog van heel wat reizigers. Bussen die veel langer op zich laten wachten dan wordt aangegeven, of die plots van het scherm verdwijnen. Een onderaannemer werkt al geruime tijd aan nauwkeurigere ritinformatie, maar het duurde te lang. De Lijn stak daarom zelf de handen uit de mouwen.

"Tot nog toe werd de locatie van een tram of bus doorgegeven om de halve minuut tot wel vier minuten. Dat gebeurde ook via een analoge radioverbinding, waardoor het dispatchsysteem hinder ondervond", zei De Lijn-topman Roger Kesteloot bij de voorstelling. "Nu zullen de 3.000 bussen en trams in heel Vlaanderen elke 15 seconden hun positie doorsturen via een apart 3G/4G-netwerk. Dat maakt de reisinformatie veel betrouwbaarder."

De nauwkeurigere reisinformatie is beschikbaar via de (vernieuwde) app van De Lijn, de website, honderden informatieborden langs grote haltes en schermen in de Antwerpse premetro. Ook het uitzicht van de informatie werd aangepast. Een zestigtal grotere schermen wordt later ingepast.

Kapsch, de aannemer voor het ReTiBo-project - dat ook het ticketingsysteem omvat - hangt intussen voor zo'n 3,5 miljoen euro aan boetes boven het hoofd voor allerhande vertragingen. Tegen het einde van dit jaar zouden zij hun definitieve ritinformatiesysteem af moeten hebben.