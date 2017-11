De Lijn maakt realtime info vanaf volgend jaar beschikbaar voor derden EB

15u20

Bron: Belga 0 BELGA De Lijn stelt vanaf het eerste kwartaal van 2018 informatie over de realtime doorkomsten van haar bussen en trams ter beschikking van externe partijen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Lionel Bajart (Open Vld). Op die manier zal bijvoorbeeld de MIVB in de toekomst aan haar haltes ook kunnen melden wanneer de bussen van De Lijn arriveren.

Het parlementslid wees er in zijn vraag op dat de MIVB de voorbije jaren stevig geïnvesteerd heeft in aanduidingen aan haar haltes over wanneer bussen of trams arriveren. De MIVB zou bovendien vragende partij zijn om ook de realtime informatie van andere operatoren zoals De Lijn en TEC op die manier ter beschikking te stellen.

Kwaliteit verbeteren

De datakwaliteit van de realtime doorkomsten waarover De Lijn beschikt is volgens Weyts vandaag echter onvoldoende hoog om deze met externe partners te delen. Om de kwaliteit te verhogen lopen ontwikkelingen, zoals aanpassing van de software van de boordcomputers, betere berekening van de doortochttijden en het zoeken van oplossingen voor het wegvallen van gps-posities in tunnels.

Weyts verwacht dat De Lijn de info voor realtime doorkomsten vanaf het eerste kwartaal van 2018 ter beschikking zal kunnen stellen.