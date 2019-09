De Lijn krijgt privéconcurrentie: “Jarenlang haar goesting gedaan” Ann De Boeck

30 september 2019

22u31

Bron: De Morgen 64 De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn mag zich opmaken voor extra concurrentie. Nadat een deel van haar busritten werden overgeheveld naar de lokale besturen, wil de regering nu ook een deel van de overblijvende busritten op de private markt gooien.

Concreet komt er een proefproject in één van de vijftien vervoerregio’s, waarin het Vlaamse openbaar vervoer werd opgesplitst. In de vervoerregio zullen de busritten van De Lijn via een tender of openbare aanbesteding op de markt worden gegooid. Het bedrijf dat de busritten het goedkoopst kan uitvoeren tegen een behoorlijke kwaliteit, haalt de opdracht binnen. Dat kan De Lijn zijn, maar evengoed een private speler.

Bij Open Vld zijn ze tevreden met het proefproject. “Jarenlang heeft De Lijn vanuit haar hoofdkwartier in Mechelen haar goesting gedaan. Zowel de reizigers als de lokale besturen waren daar de dupe van”, klinkt het. Hoewel er tot minstens 2023 niet geraakt zou worden aan de bevoorrechte positie van De Lijn, zet het proefproject wel de deur open naar een mogelijke liberalisering van het bus- en tramvervoer op langere termijn.



Intussen zou De Lijn wel 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen krijgen, terwijl er ook 30 miljoen euro in het ‘vervoer op maat’ van de vervoerregio’s wordt gepompt.