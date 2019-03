De Lijn kreunt onder de files en vraagt om maatregelen AW

16 maart 2019

10u28

Bron: Belga 0 Meer dan de helft van de bussen en trams van De Lijn loopt bij elke rit in de spits een vertraging van ruim vijf minuten op. Dat meldt VRT NWS. De vervoersmaatschappij pleit voor ingrepen die een betere doorstroming mogelijk maken.

Volgens Roger Kesteloot, de topman van De Lijn, zijn de vertragingen de hoofdoorzaak van de ontevredenheid bij de reizigers. De vervoersmaatschappij meent dat de bussen en de trams gegijzeld worden "door het verkeersinfarct op de weg".



De Lijn pleit daarom voor ingrijpende maatregelen. De meest ingrijpende, maar tegelijk ook efficiëntste, is het aanleggen van meer en langere stroken waar bussen en trams in eigen bedding kunnen rijden. Andere ingrepen die een voordeel in doorstroming opleveren, zijn onder andere een betere en meer gestuurde afstelling van de verkeerslichten, meer voorrangsregels in het voordeel van het openbaar vervoer en het stoppen aan haltes op de rijbaan, in plaats van het uitwijken naar haltehavens langs de zijkant.