De Lijn kreeg 37.350 euro aan boetes wegens LEZ-regels in Brussel en Antwerpen ttr

17 januari 2020

13u35

Bron: belga 8 De Lijn kreeg vorig jaar in Brussel en Antwerpen respectievelijk 35.350 en 2.000 euro aan boetes opgelegd omdat haar bussen niet voldeden aan de regels met betrekking tot de lage-emissiezone (LEZ) in die steden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).

Vanaf dit jaar geldt de LEZ echter ook voor bussen met Euro III motor en dat stelt De Lijn voor bijkomende problemen omdat dergelijke bussen een aanzienlijk deel vormen van haar wagenpark. "Na de afronding van de levering van bussen die besteld werden in 2017-2018 zullen verspreid over Vlaanderen nog circa 450 bussen met Euro III motor in gebruik zijn", aldus Vlaams minister Peeters.

"Om zo veel mogelijk Euro III bussen uit de LEZ te houden wordt een verschuivingsplan uitgevoerd waarbij in eerste instantie binnen een provincie voertuigen worden geconcentreerd om te worden ingezet op routes van en naar een LEZ. In een tweede fase wordt bekeken om bijkomende verschuivingen te realiseren vanuit andere provincies. Doelstelling is de LEZ-boetes maximaal te vermijden", aldus Peeters die verwacht dat deze operatie nog dit jaar kan worden afgerond.

Eenmaal de eerste golf verschuivingen is afgerond zullen in Brussel nog een tiental ingezette voertuigen niet LEZ-conform zijn. Voor Antwerpen gaat het om een 60-tal voertuigen en in Gent om een 15-tal. "De tweede verschuivingsgolf kan deze aantallen in normale omstandigheden tot nul herleiden", aldus Peeters. Na de levering van de bestelde 200 elektrische hybride voertuigen zal vanaf het najaar van 2020 een volgend pakket aan Euro III bussen kunnen uitgefaseerd worden.