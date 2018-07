De Lijn keurt overname van belang NMBS in deelfietsen Blue-bike goed TT

18 juli 2018

16u13

Bron: Belga 1 De Lijn neemt de aandelen van NMBS in Blue-Mobility over, en wordt zo met 84 procent de hoofdaandeelhouder van het deelfietsenbedrijf Blue-bike. Beide bedrijven hebben daarover een principeakkoord bereikt, melden ze. Ze blijven wel samenwerken om voor de reizigers extra deelfietsen te voorzien aan grote treinstations.

De Lijn had al een belang van 32 procent, en neemt nu het belang van 52 procent van hoofdaandeelhouder NMBS over. Na het bereiken van het principeakkoord zou de administratieve kant van de overname eind september afgerond moeten zijn, klinkt het bij De Lijn.

NMBS liet eerder al verstaan dat het voor haar belangrijk is dat reizigers snel en eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, maar daarvoor liever met partnerschappen zou werken. Daarbij creëert NMBS plaatsen voor ondernemingen die deelfietsen of deelauto's willen voorzien aan stations, in plaats van de fietsen zelf te beheren.

Extra Blue-bikes en nieuwe haltes

De Lijn heeft de ambitie om extra Blue-bikes te voorzien aan een aantal grote NMBS-stations, en wil ook nieuwe Blue-bikepunten installeren aan grote haltes van De Lijn en zogenaamde mobipunten, knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Waar die extra punten zullen komen, kan De Lijn nog niet zeggen. De vervoersmaatschappij zal daarvoor overleggen met de steden en gemeenten.

De Lijn heeft extra middelen gekregen van de Vlaamse regering om de overname te realiseren. "Na de fundamentele reorganisatie van De Lijn gaan we nu voluit voor een betere dienstverlening", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Met Blue-bike kunnen we in de toekomst voluit inzetten op combimobiliteit waarbij we de reiziger een bus- of tramrit aanbieden in combinatie met een fiets voor de laatste afstand tot de bestemming. Zo kunnen we meer mensen verleiden om de wagen iets vaker te laten staan."

Via Blue-bike kunnen vandaag aan meer dan 50 stations fietsen gehuurd worden. Het systeem telt 20.000 klanten en is goed voor meer dan 200.000 ritten per jaar.