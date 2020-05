De Lijn kende “bijzonder moeilijk jaar”: forse toename klachten en geschrapte ritten SPS

26 mei 2020

13u51

Bron: Belga 4 2019 was een "bijzonder moeilijk jaar" voor De Lijn. Het aantal klachten steeg met meer dan 38 procent in een jaar waarin het aantal niet-gereden ritten piekte op 2,36 procent. Naast een chauffeurstekort speelden ook de vele stakingsdagen een rol, bleek bij de toelichting van de jaarresultaten.

"Vorig jaar was een bijzonder moeilijk jaar, ook al omdat we met meer dan 30 stakingsdagen zijn geteisterd geweest door één bepaalde vakbond. En uiteraard ook omdat onze kwalitatieve prestaties daarmee ook niet altijd op het niveau waren die we wilden", zei voorzitter van de raad van bestuur Marc Descheemaecker bij de online toelichting van de cijfers.

Zo steeg het aantal klachten met 38,4 procent van 52.714 in 2018 naar 72.543 vorig jaar. Zo was er een piek van de klachten in september en oktober. "Dat zijn niet toevallig de twee maanden waarin we de grootste problemen hadden in verband met het aantal niet gereden ritten", zei topman Roger Kesteloot. De problemen in het najaar waren te wijten aan het tekort aan chauffeurs, gecombineerd met een opstoot in kort ziekteverzuim, waardoor ritten geschrapt werden, aldus de directeur generaal. Ook in het voorjaar waren er veel klachten, vanwege stakingsdagen.

Alles samen telde De Lijn 2,36 procent niet-gereden ritten, "een piek in wat we tot voordien gekend hadden". Hierbij is 0,8 procent te wijten aan stakingsdagen.

De netto-vervoervoersontvangsten (inkomsten uit vervoersbewijzen) stegen licht, van 194,8 miljoen euro naar 195,3 miljoen euro.

Lees ook: Mobiliteitsexpert Alexander D’Hooghe: “Gooi de markt open, zo hebben mensen meer keuzes om zich te verplaatsen” (+)