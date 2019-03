De Lijn kan niet verklaren hoe tiener geklemd kon zitten tussen deuren van bus: “Toch geen technisch defect” kg

13 maart 2019

16u21

Bron: Belga 0 "We begrijpen momenteel niet waarom gisteren in Diest de deur van een bus gesloten bleef terwijl er een meisje geklemd zat in de deuropening. Toen de bus nadien in het onderhoudscentrum onderzocht werd, bleek de veiligheidsapparatuur met inbegrip van het alarmsignaal wel te werken." Dat zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn, vandaag. De chauffeur wordt niet geschorst.

Het 14-jarige meisje raakte gisteren bij het uitstappen geklemd door een te snel sluitende deur van de bus. Ze werd hierdoor nog gedurende een minuut aan de buitenkant van het rijdende voertuig meegesleurd. Nadat de reizigers de chauffeur hadden verwittigd, stopte de bus. Het meisje bleef ongedeerd, maar klaagde nadien over enkele lichte kneuzingen aan arm en been.



"We hebben ondertussen een constructief gesprek gehad met het meisje en haar ouders. Ze hadden veel vragen over hoe zoiets kan gebeuren en wij hebben getracht hen de nodig uitleg gegeven", aldus Loos.

“Alarm werkte”

De Lijn staat inmiddels voor een raadsel over het technisch falen van het veiligheidssysteem in de betrokken bus. "Normaliter sluit de deur van de bus niet als er zich een voorwerp in de deuropening bevindt. We vermoeden dat het hier een eenmalig technisch falen betreft, want bij controle bleek het systeem wel te werken. In de stelplaats worden momenteel alle bussen van dit type op dit punt onderzocht. Ik veronderstel dat dat ook in de rest van Vlaanderen zal gebeuren", aldus Sonja Loos.

Chauffeur niet geschorst

Het onderzoek dat De Lijn voert naar het gebeuren loopt nog voort. De ouders van het meisje hebben gisteren bij de klantendienst van de vervoersmaatschappij overigens een klacht ingediend. Ook het optreden van de buschauffeur wordt onder de loep genomen.



"We hebben al uitgebreid met hem gepraat. Op het eerste gezicht is er niets wat we hem zouden kunnen verwijten. De man werd om die reden tot dusver niet geschorst", zegt de woordvoerster van De Lijn nog.

Bekijk ook: