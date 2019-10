De Lijn is begonnen met infrastructuurwerken aan busstation Brussel-Noord ttr

22 oktober 2019

13u31

Bron: belga 1 Vervoersmaatschappij De Lijn is deze ochtend begonnen met de infrastructuurwerken aan het busstation van Brussel-Noord. De vernieuwingen moeten zorgen voor meer comfort, een betere toegankelijkheid en een verhoogde veiligheid voor zowel de reizigers als de buschauffeurs. Er wordt geschat dat de werken drie maanden zullen duren.

Het busstation op de ondergrondse verdieping van het CCN-gebouw zal een flinke make-over krijgen. Om de reizigers beter te informeren komt er nu duidelijk signalisatie via digitale schermen die in realtime reisinformatie over de aankomende bus meegeven en aan instaphalte 4 worden er schuilhuisjes geplaatst om de reizigers te beschutten tegen barre weersomstandigheden. Verschillende perrons worden ook heraangelegd en verlaagd, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt en de busbaan krijgt een nieuw wegdek.

Tijdens de werken blijft het busstation gewoon in gebruik, al moeten de reizigers er wel rekening mee houden dat sommige buslijnen aan een ander perron stoppen. Zo wordt perron 9 opgebroken om er een tijdelijke busbaan aan te leggen. Dat betekent dat de buslijnen 250, 251, 260, 460, 461 tijdelijk zullen stoppen aan perron 8 in plaats van perron 9.

Ook de doorgang voor voetgangers over het perron richting Rogier zal tijdens de werken niet bruikbaar zijn. Voor de infrastructuurwerken en de plaatsing van de schuilhuisjes is een budget van ongeveer 215.000 euro voorzien. Binnen drie maanden zullen de werken afgerond zijn.