De Lijn gooit peperduur ticketsysteem niet helemaal in de prullenmand jv

25 januari 2018

09u06

Bron: belga 0 Vervoersmaatschappij De Lijn is niet van plan het hele ticket- en telsysteem Retibo te dumpen. Dat heeft directeur-generaal Roger Kesteloot gezegd in De Ochtend op Radio 1. Kesteloot reageert daarmee op een bericht in De Tijd.

Volgens de topman blijft het systeem zeker behouden voor de abonnees, maar wordt er voor de occasionele reizigers wel gekeken naar andere systemen zoals de digitale m-tickets en de sms-tickets. Verder kondigt Kesteloot de lancering van een digitale tienrittenkaart aan.

"De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn overweegt haar eindeloos vertraagde miljoenenproject Retibo (Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer, red.) stop te zetten", zo schrijft De Tijd. Dat het Retibo-systeem bij De Lijn uitgegroeid is tot een zorgenkind, is al langer geweten en volgens De Tijd ligt het ganse systeem nu "op de wip".

Maar directeur-generaal Roger Kesteloot weerlegt het beeld dat De Lijn het hele systeem in de prullenmand zou willen gooien. Zo werkt het systeem wél goed voor de abonnees en zal het voor hen ook behouden blijven, zei hij in De Ochtend. Kesteloot erkent wel dat er problemen zijn bij de integratie van de dagpassen, biljetten en rittenkaarten. Maar voor die occasionele reizigers wil De Lijn meer gebruik maken van andere en nieuwe technologieën. Zo zijn er de formules via sms-ticketing en het digitale m-ticket. En binnenkort wil De Lijn ook een digitale tienrittenkaart op de markt brengen, aldus Kesteloot.

"Krijg je niet uitgelegd"

Sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke neemt geen genoegen met de uitleg van Kesteloot. "Het is tijd voor een grondig onderzoek naar de wijze waarop De Lijn de introductie van ICT-systemen beheert", zegt hij. Vandenbroucke: "De Lijn en nieuwe technologieën, dat is geen goed huwelijk, zo mag blijken uit de neverending story van vertragingen en oplopende facturen van Retibo".

Volgens Vandenbroucke zijn de reizigers ook op het vlak van reizigersinformatie de dupe van het haperende Retibo-systeem. "Exact weten welke bus of tram eraan komt en wanneer precies, het is aan zo goed als aan geen enkele halte mogelijk. Weten waar je bus stopt : de hardware voor halte-aankondiging is aanwezig in alle sinds 2010 aangekochte bussen maar is op geen enkele bus operationeel. Na de ingebruikname van de nieuwe Albatrostrams in Gent, heeft het nog ruim een jaar geduurd alvorens het systeem van halte-aankondiging aan boord naar behoren werkte. Dat krijg je niet uitgelegd aan bus- en tramgebruikers", aldus Vandenbroucke.