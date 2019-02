De Lijn en vakbonden bereiken sociaal akkoord in Limburg IB KV

14 februari 2019

18u06

Bron: Belga 11 De Lijn en de vakbonden in Limburg hebben een akkoord gesloten over de aanpak van de diensten, rusttijden en het ziekteverzuim. Dat deelt de openbaarvervoermaatschappij vanavond mee. De chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant leggen morgen echter opnieuw het werk neer.

In Hasselt vond vandaag overleg plaats tussen de directie van De Lijn Limburg en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden. Het akkoord kom er na dagen van syndicale acties bij De Lijn in Limburg, met hinder voor het busverkeer tot gevolg. Vanaf morgen moet het busverkeer in Limburg weer normaal verlopen, aldus nog De Lijn.

Volgens de vakbonden is er een stap in de goede richting gezet. “Er is een compromis rond de opmerkingen die we gedaan hebben. Er staan heel wat positievere elementen in, die we vorige keer gemist hebben”, zei Stan Reusen, secretaris van ACOD Limburg TBM, eerder op de dag over het akkoord. “In het voorstel staan ook concrete datums wanneer er een terugkoppeling gegeven wordt, zodat er zwart op wit te zien is welke inspanningen geleverd zijn en de mensen de uitwerking van heel het verhaal zien.”



De acties van de buschauffeurs in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant veroorzaakten vandaag grote hinder op de stads- en streeklijnen in beide provincies.

Morgen nog staking

De chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant kondigen echter aan ook morgen te zullen staken uit protest tegen het volgens hen schrijnend personeelstekort en de voor het personeel onrealistische rij- en rusttijden. Morgenochtend om 9 uur starten directie en vakbonden het overleg over de Vlaams-Brabantse eisen. “Het nijpend personeelstekort verhoogt de werkdruk op het personeel. Dit wordt nog eens versterkt door de onrealistische rij- en rusttijden waardoor de chauffeurs nauwelijks de tijd hebben om te eten of een sanitaire stop in te lassen. Hierdoor is het ziektepercentage hoog wat op zijn beurt bijdraagt tot het personeelstekort”, aldus vakbondssecretaris Pieter Thijs (ACV). Hij spreekt zich niet uit over het aantal chauffeurs dat er bijkomend moet aangeworven.

Als gevolg van de staking zijn er sinds vanmorgen in Vlaams-Brabant zo goed als geen eigen chauffeurs van De Lijn uitgereden. De chauffeurs van de onderaannemers die buslijnen pachten, rijden wel. Volgens Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn Vlaams-Brabant, rijden er op die manier in deze provincie in totaal één op twee bussen.