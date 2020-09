De Lijn en Siemens werken samen aan belbus van de toekomst kv

01 september 2020

20u31

Bron: Belga 0 Samen met de IT-reus Siemens en de callcenterkoning Christian Dumolin wil een nieuwe dochterfirma van De Lijn de Vlaamse Mobiliteitscentrale uitbaten. Die wordt een cruciale maar complexe schakel in het openbaar vervoer op het platteland, meldt De Tijd vanavond.

Wie op het Vlaamse platteland het openbaar vervoer wil gebruiken, zal die rit binnenkort via een app of per telefoon boeken bij de Mobiliteitscentrale. Die organisatie krijgt vanaf 2022 de taak om het 'vervoer op maat', dat bestaat uit belbussen, deelauto's of taxi's, te organiseren.

De Vlaamse vervoersmaatschappij dingt in een consortium met Siemens en In2com, het callcenter van Dumolin, mee naar de overheidsopdracht voor de uitbating van de Mobiliteitscentrale, zo blijkt uit een interne presentatie die de krant kon inkijken.



De Vlaamse overheid besliste eerder dat de uitbater van de Mobiliteitscentrale onafhankelijk moet zijn tegenover de exploitant van het kern- en aanvullend net, namelijk De Lijn. De vervoermaatschappij richtte daarom de aparte juridische entiteit dVORM op. In een consortium genaamd sMIND neemt dVORM de operationele regie in handen. In2com beheert het callcenter terwijl Siemens de IT-systemen zal leveren.

De woordvoerster van De Lijn bevestigt volgens De Tijd alleen dat een dochterfirma deelneemt aan de procedure.

Naast sMIND zou onder meer ook de Franse IT-consultant Capgemini een dossier hebben ingediend. De geselecteerde kandidaten moeten de komende weken een echte offerte indienen. Dit najaar wil het Vlaamse departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) de opdracht voor een periode van vijf à acht jaar toewijzen, aldus nog de krant.