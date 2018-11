De Lijn en Brussels Gewest voeren gesprekken over overlast aan Brussels Noordstation ttr

28 november 2018

10u19

Bron: belga 0 De Lijn en de bevoegde diensten van het Brussels Gewest zaten gisteren rond de tafel over de problematiek van de halte aan het Noordstation. De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer, maar meer details wilde men vandaag niet kwijt. Nog deze week moeten er resultaten zijn, was te horen.

De Lijn kondigde vrijdag aan dat de bussen van de vervoersmaatschappij niet langer zouden stoppen aan de bushalte onder het Brusselse Noordstation wegens het onveiligheidsgevoel dat wordt veroorzaakt door transmigranten. De Vlaamse vervoersmaatschappij verplaatste de haltes naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein, wat tot protest leidde van de Brusselse regering. Die wees erop dat de eenzijdige beslissing in strijd is met het samenwerkingsakkoord.



“De Lijn kan niet zomaar beslissen om wijzigingen aan haar lijnen aan te brengen zonder voorafgaandelijk akkoord van het Brussels gewest. Wij zullen De Lijn dan ook convoceren”, zei minister-president Rudi Vervoort (PS).

Noodoplossing

Volgens De Lijn zijn de reizigers goed op de hoogte en vinden ze de weg naar waar ze moeten zijn, zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van de Vlaamse vervoersmaatschappij. “We hebben ook voldoende mensen ingeschakeld op het terrein.” Het enige mankement aan de nieuwe regeling is volgens Hulhoven dat er soms toch nog chauffeurs naar de oude stopplaats moeten om te wachten. “De busbaan aan het Rogierplein is te kort. Het was niet de bedoeling, maar we hadden op voorhand al ingeschat dat het zo zou zijn”, zegt Hulhoven.

Ze benadrukt dat het om een noodoplossing gaat “die ver van ideaal is” en hoopt “van harte dat de politiek begrepen heeft dat we het menen”.