De Lijn deelt 61.000 gratis probeerabonnementen uit aan scholieren AV

14 augustus 2018

15u59

Bron: BELGA 0 Meer dan 61.000 kinderen gaan binnen een kleine drie weken naar het eerste middelbaar. Omdat die overstap vaak gepaard gaat met een nieuw traject naar de nieuwe school, krijgen die kinderen van De Lijn een gratis maandabonnement toegestuurd. Dat heeft de Vlaamse vervoermaatschappij vandaag bekendgemaakt in een persmededeling.

De overstap van de lagere naar de middelbare school is een belangrijk scharniermoment voor jongeren en hun ouders. Om ouders een vervoermiddel voor hun kinderen te helpen kiezen, biedt De Lijn een gratis probeerabonnement aan. Hiermee kunnen de kinderen een maand lang gratis de bus en tram nemen in heel Vlaanderen. Ouders die samen met hun kind de verplaatsing willen verkennen, kunnen een gratis sms-ticket voor een heen- en terugrit aanvragen

De actie spitst zich toe op 61.000 Vlaamse scholieren die in september starten in het eerste middelbaar én nog geen abonnee zijn voor het nieuwe schooljaar. Hun eerste kennismaking met tram en bus wordt zo een pak laagdrempeliger, aldus De Lijn.

De ouders van scholieren die in september starten in het eerste middelbaar, krijgen deze week een brief toegestuurd. Bij deze brief zit een magneetkaart met een gratis maandabonnement voor De Lijn. Het abonnement is geldig wanneer het wordt aangevuld met de naam van de scholier. Een dergelijk abonnement mag niet doorgegeven worden. Het abonnement is geldig van zaterdag 25 augustus tot en met zondag 30 september 2018.

Voor ouders die samen met hun kind het traject naar de nieuwe school willen verkennen, biedt De Lijn twee gratis sms-tickets aan. Die zijn goed voor een heen- en terugrit met de bus of tram. Aanvragen kan via www.delijn.be/probeerabo.