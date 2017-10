De Lijn controleert recordaantal reizigers ib

00u45

Bron: Belga 3 BELGA De Lijn heeft in de eerste 8 maanden van het jaar de vervoerbewijzen van 1,8 miljoen reizigers gecontroleerd, een record. Iets meer dan 46.000 mensen - of 2,6 procent van de gecontroleerde reizigers - kregen een pv voor zwartrijden. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij.

Van januari tot en met augustus controleerde De Lijn 1,8 miljoen reizigers, een toename met 11 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en een nieuw record. De controleurs stelden in totaal 46.656 pv's voor zwartrijden op, een stijging met bijna een vijfde.

Zowat 15 procent van de boetes ging naar passagiers die hun berichtje voor een sms-ticket pas hadden verstuurd, toen ze een controleur zagen opdagen: een sms-ticket moet je aanvragen voor je op de bus of tram stapt.

Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot benadrukt dat de meeste reizigers wel een geldig vervoerbewijs hebben. "37 op de 38 reizigers betalen correct. Om die ene op 38 die dat niet doet op andere gedachten te brengen, spitsen we onze controle-inspanningen extra toe op de tijdstippen en lijnen die het populairst zijn bij zwartrijders, zoals de spits en de tramlijnen", zegt hij.





Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt het recordaantal controles "gewoon een kwestie van rechtvaardigheid". "Hoe meer controles, hoe hoger de objectieve en subjectieve pakkans voor zwartrijders. Een overdonderende meerderheid van de reizigers betaalt netjes voor het openbaar vervoer, maar ergert zich terecht kapot aan de kleine kern die liever niet betaalt", klinkt het.

Registratie

De komende week zullen de controleurs van De Lijn onder meer extra aandacht hebben voor de registratie van abonnementen en studentenkaarten, kondigt De Lijn nog aan. "Deze week hebben we extra aandacht voor onder meer de correcte registratie van studentenpassen in Leuven en Hasselt en de MOBIB-kaarten. Die moet je registreren bij opstap", benadrukt Kesteloot.

Een eerste boete bij De Lijn kost je 107 euro, vanaf een tweede boete binnen de 12 maanden betaal je 294 euro. Ongeveer een kwart van de pv's wordt uiteindelijk wel omgezet in een waarschuwing of wordt geseponeerd. Dat is bijvoorbeeld zo voor wie eenmalig zijn abonnement niet op zak heeft, of voor een reiziger die een eerste keer betrapt wordt op het niet registreren van zijn MOBIB-kaart.