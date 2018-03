De Lijn-chauffeur ontslagen omdat hij in vrije tijd met ambulance rijdt Wouter Spillebeen

04 maart 2018

14u01 13 Een buschauffeur die in zijn vrije tijd als vrijwilliger bij de brandweer van Melle met een ambulance rijdt, heeft van De Lijn zijn ontslag gekregen. Volgens De Lijn respecteert hij de rij- en rusttijden niet door na zijn uren nog een rijdend beroep uit te oefenen, meldt VTM Nieuws. Wim Roose is in zijn vrije tijd ambulancier bij de vrijwillige brandweer van Melle. Hij kreeg op 17 januari een oproep voor een man die was gevallen op een Lijnbus. Volgens Roose hebben de twee controleurs van De Lijn die ter plaatse waren doorverteld dat Roose als ambulancier optrad. Omdat Roose een rustdag had, mocht hij geen personen vervoeren, zegt De Lijn. Gevolg: ontslag.

Wim Roose is al 25 jaar ambulancier en combineert dat al 17 jaar met een voltijdse job als buschauffeur. Maar een jaar geleden bleek dat ineens een probleem te zijn. “Ze hebben me gevraagd om een aanvraag in te dienen om de twee te combineren”, vertelt Wim. “Omdat ik op de aanvraag te veel uren had ingevuld, is die niet goedgekeurd. Daarna heb ik een tweede aanvraag ingediend, maar die is verloren geraakt.”

Toen Wim op 17 januari als ambulancier een interventie had in een lijnbus, werd hij door collega’s herkend. Dat leidde prompt tot zijn ontslag. “Zijn aanvraag om de twee beroepen te combineren werd niet goedgekeurd en toch koos hij ervoor om ermee verder te doen”, klinkt het bij De Lijn. “We hebben begrip voor de situatie, maar hij moet zich bewust zijn van het verhoogde risico. Sinds het busongeval in Sierre in 2012 zijn we daar streng in.” Wim ging in beroep tegen het ontslag, maar de directie bleef bij de beslissing om hem te ontslaan.

Vakbond ACLVB reageert verbolgen. “De Lijn houdt hier wel heel principieel vast aan de procedures. Een ontslag is een brug te ver. We bekijken nu met de juridische dienst of we naar de arbeidsrechtbank kunnen stappen.” Ook minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert aan VTM nieuws dat een ontslag te ver gaat.