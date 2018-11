De Lijn: “Als Brussel overlast aan Noordstation niet aanpakt tegen 23/11 zullen we haltes verplaatsen” mvdb en tma

16 november 2018

17u52

Bron: Belga 0 Als het Brussels Gewest de overlast door transmigranten aan het Noordstation niet aanpakt tegen vrijdag 23 november, zal De Lijn vanaf maandag 26 november zijn bushaltes verplaatsen.

Voor de veiligheid van de reizigers en medewerkers zullen dertig buslijnen de passagiers vanaf dan afzetten aan de zijkant van het station, voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte zal aan het Rogierplein komen, meldt De Lijn vandaag.

“Situatie niet verbeterd”

“Ondanks verschillende contacten met de betrokken instanties hebben we vastgesteld dat de situatie niet verbetert voor onze reizigers en medewerkers. Omdat voor ons de grens nu echt wel bereikt is, passen we noodgedwongen de bediening van Brussel Noord aan als het Brussels Gewest niet ingrijpt”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

Kesteloot betreurt dat “de overstap van de bus op de trein hierdoor wat minder makkelijk wordt, maar we kunnen niet aanvaarden dat onze medewerkers en reizigers het slachtoffer blijven van een impasse.”

30 buslijnen

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation zijn nu acht perrons waar dertig buslijnen van De Lijn hun eindhalte hebben en de chauffeurs in principe pauzeren. Maar er verblijven ook veel transmigranten, die door de koude er hun toevlucht zoeken in plaats van in het Maximiliaanpark. Dat zorgt voor overlast in de vorm van afval, uitwerpselen en geïmproviseerde slaapplaatsen.

De Lijn heeft een aanvraag ingediend voor een veilige en overdekte comfortabele busterminal op de toegangshelling naar Brussel Noord. De budgetten liggen klaar, het is alleen wachten op de bouwvergunning van het Brussels Gewest. Dat is ook eigenaar van een groot deel van het stationsgebouw.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet gisteren bij ons al optekenen dat de bussen van De Lijn niet meer zouden stoppen aan het Noordstation als Brussel niets doet aan de overlast rond het station. Hij schreef zijn Brusselse collega Pascal Smet (sp.a) en de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) gisteren een nieuwe brief met de vraag om de bouwvergunning snel af te handelen.