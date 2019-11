De Lijn-abonnees scannen abonnement gemiddeld 21 keer per maand TT

22 november 2019

13u11

Bron: Belga 0 Wie een abonnement heeft bij De Lijn, scant dat maandelijks gemiddeld 21 keer. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V). Omdat nog niet iedere abonnee zijn abonnement inscant bij het opstappen, is het cijfer wellicht een onderschatting van het werkelijke gebruik.

Niemand weet hoeveel reizigers gebruik maken van de bussen en trams van De Lijn. Het vervoerbedrijf zelf besliste vorig jaar geen reizigerstellingen meer te communiceren omdat de gebruikte telmethode erg omstreden was. Vroeger gebruikte De Lijn forfaitaire gebruikerscijfers voor abonnees. Zo waren stedelingen goed voor 90 ritten per maand en plattelandsbewoners voor 52 ritten per maand. Maar die telmethode lag al langer onder vuur.

Bedoeling was dat De Lijn dit jaar op basis van een nieuw telsysteem met meer betrouwbare reizgerscijfers zou komen. Het bedrijf ontwikkelde een 'extrapolatiealgoritme' om reizigers te tellen aan de hand van verschillende bronnen, voornamelijk op basis van de Mobib-kaart, aangevuld met cameratellingen. Maar onlangs raakte bekend dat het bedrijf pas in 2020 met betrouwbare nieuwe cijfers kan komen.

Uit cijfers die CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijkt alvast dat abonnees voorlopig 21 keer per maand hun kaart scannen. "Dit gemiddeld maandgebruik staat ver van de klassieke telling van 90 en 52 ritten per maand", aldus Van de Wauwer. "Uit de cijfers blijkt dat het herzien van de klassieke telling duidelijk nodig was. Meten is weten. Zonder goede data is het immers moeilijk om problemen in kaart te brengen, en bijgevolg ook om oplossingen te zoeken."

Nog meer scannen

Toch moet de 21 ritten per maand met wat korrels zout genomen worden. Zo scannen veel passagiers nog niet elke keer bij het instappen. Uit een onlinebevraging blijkt dat slechts 45 procent tot 59 procent van de reizigers zijn kaart scant bij het opstappen. "Hier is duidelijk nog werk aan een mentaliteitswijziging. Het registreren van het abonnement moet een gewoonte worden zoals de ontwaarding van een klassieke tienbeurtenkaart. Zo kan De Lijn betere data verzamelen, waarmee we ook verder kunnen werken aan een goed werkende dienstverlening", aldus Van de Wauwer.

Volgens het CD&V-parlementslid blijkt de nood aan een mentaliteitswijziging ook uit het aantal pv's voor het niet scannen van de Mobib-kaart. Zo werden er in 2018 23.230 pv's opgesteld voor het bezitten maar niet scannen van zo'n kaart. Het overgrote deel van die pv's zijn wel waarschuwingen (21.860), maar in 1.371 volgde er ook een boete van 20 of 50 euro. In de eerste helft van 2019 ging dit over 7.265 pv's, waarvan 695 pv's met boete.