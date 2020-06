De Lijn aanvaardt vanaf 1 juli geen magneetkaarten en cash geld meer HR

24 juni 2020

15u54 32 Vanaf 1 juli is het niet langer mogelijk om de alom bekende magnetische vervoerbewijzen van De Lijn nog te gebruiken op bussen of trams. Ook betalen met cash geld - dat vanwege het coronavirus al sinds maart niet meer kan - komt niet meer terug.

“De Lijn moderniseert en vergroent, en daar horen de kartonnen vervoerbewijzen met magneetstrip niet langer bij”, zo meldt de vervoersmaatschappij in een persbericht. “Ook de ontwaardingstoestellen zijn verouderd. Daarom worden beide vanaf 1 juli 2020 niet langer gebruikt. De toestellen worden verwijderd op alle bussen en trams. Met een tijdelijke uitzondering voor de Kusttram. Daar blijven de magneetkaarten en ontwaardingstoestellen nog in gebruik tot 30 september 2020.”

Wie nog over magneetkaarten beschikt, kan die omruilen. “Dat kan tot 30 september 2020 in de Lijnwinkels, voorverkooppunten én online. Er wordt geen geld terugbetaald”, klinkt het.



Ook cash betalen op trams en bussen is al enige tijd niet meer mogelijk. “Aanvankelijk was de stopzetting van cash op de voertuigen van De Lijn gepland voor later op het jaar, maar door de corona-epidemie kwam deze maatregel er eerder. Het is al sinds maart niet meer mogelijk om met cash geld te betalen.”

De Lijn benadrukt dat er, ondanks het verdwijnen van beide betalingsopties, geen gebrek is aan keuzemogelijkheden om een vervoerbewijs te kopen. “Vervoerbewijzen kunnen worden aangeschaft voorafgaand aan de rit in een Lijnwinkel of ander verkooppunt, aan de ticketautomaat, per sms (4884), via de app, via internet, of via contactloos betalen met een bankkaart (voorlopig enkel op de trams).”

De voorwaarden om magneetkaarten om te ruilen, kan je hier terugvinden.