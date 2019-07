De kust lokte in juli maar liefst 3 miljoen dagtoeristen FVI

31 juli 2019

12u14

Bron: Belga 0 In juli trokken ongeveer drie miljoen dagtoeristen de kust. Dat meldt Westtoer. De hotels aan de kust noteerden een bezetting van gemiddeld 80 procent. De toeristische sector kijkt tevreden terug op de eerste zomermaand.

Dit jaar scheen de zon net iets minder aan de kust dan vorig jaar. Toch zakten heel wat dagtoeristen af naar de kust in juli. Op de topdagen, woensdag 24 en donderdag 25 juli, telden de kuststeden zo'n 150.000 dagtoeristen. Dit waren ook de uitzonderlijke tropische dagen aan de kust, met een recordtemperatuur van 36,2 graden Celsius op het strand.

Ook de hotelsector is tevreden. De bezetting voor de meeste hotels aan de kust lag in juli rond de 80 procent. Bij hogere temperaturen zijn er enkele pieken door last-minute reservaties. Voor augustus noteren de hotels al een mooie bezetting, al zal het weer bepalend zijn voor de verdere bezetting.

De sector van de vakantiewoningen doet het ook goed aan de kust. Daar is een lichte vooruitgang te zien tot 10 procent meer boekingen in vergelijking met vorig jaar. Tal van kantoren geven aan dat de verhuringen nu al beter zijn in vergelijking met 2018.

De campingfederatie RECREAD noteerde in juli mooie resultaten, zowel op toeristische kampeerplaatsen als in verhuuraccommodaties. Het voorjaar verliep eerder wisselvallig.