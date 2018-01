De krantencommentaren over ‘Samen’: "Ze zijn talrijk, de Antwerpse socialistische coryfeeën die zich vandaag omdraaien in hun graf" TT

11u30 3 BELGA De top-3 van de Samen-lijst: kopman Wouter Van Besien (m.), onafhankelijke Jinnih Beels (l.) en sp.a'er Tom Meeuws (r.). Zowat alle Vlaamse kranten gaan vandaag door op de crisis bij Samen. De teneur is overal gelijk: vooral sp.a komt fel beschadigd uit de affaire, maar ook Groen lijdt.

Jan Segers noemt “Het vermoedelijke ontslag van Tom Meeuws” in onze krant vandaag “wellicht het beste wat die lijst kon overkomen, want Meeuws was al langer dan vandaag een blok aan het been van de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien”.

“Waar moet dat eindigen? Ergens ter hoogte van de kiesdrempel, zoals in Nederland en in Frankrijk?”, aldus Segers. “Ze zijn talrijk, de Antwerpse socialistische coryfeeën die zich vandaag omdraaien in hun graf of in hun bed, wit van woede, rood van schaamte.”

Maar ook N-VA heeft boter op het hoofd, sluit Segers af. "N-VA laat Tom Meeuws vandaag struikelen over zijn megalomanie bij De Lijn, maar toentertijd tilde de partij daar niet aan. Meer zelfs, de N-VA’er Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur, vond het toen niet nodig om Tom Meeuws om dringende redenen te ontslaan. Meeuws kreeg vijf maanden bonus mee. Veel hypocrieter wordt het niet. Voor N-VA zijn vandaag alle middelen goed, ook de smerigste.”

De Morgen noemt Meeuws “a dead man walking, wat zijn partij ook beslist”. Voor Bart Eeckhout is de sp.a-kopman “de verkeerde man op het verkeerde moment”. “Tom Meeuws heeft het profiel van de regelaar. Dat is wat anders dan een ritselaar. Elke partij heeft regelaars rondlopen. Het zijn de zogenaamde oliemannetjes die in de schaduw de lijnen openhouden met iedereen met wie de partij vroeg of laat wat af te spreken kan hebben. Iemand moet het doen, en het is wat Meeuws blijkbaar al zijn hele leven doet: sms'je hier, belofte daar, dealtje ginder.”

De keuze voor zo iemand die beter in de achtergrond functioneert kwam er dan ook met een reden: “Omdat de sp.a-toppers in Antwerpen zo verscheurd zijn door onderlinge na-ijver dat ze liever samen de boot ingaan met een mindere topper dan voorrang te geven aan een concurrent.”

Gazet Van Antwerpen noemt de positie van Meeuws onhoudbaar, en dat was die al “na de ophef over zijn contacten met Land Invest”. “Is een echt politiek debat dan nog mogelijk in Antwerpen? Kan Samen deze slechte start nog te boven komen en kan de strijd tussen het linkse blok en N-VA nog spannend worden? Misschien, maar dan moet de lijst nu dringend een nieuwe start nemen, een sterke kandidaat op de derde plaats van de lijst zetten, uitpakken met nog enkele waardevolle figuren die met Samen in zee willen gaan en werk maken van een sterk programma.”

Bij De Standaard komt er vooral kritiek op Wouter Van Besien, die de crisis te veel op zijn beloop heeft gelaten. “Hij verzuimde eerder al de noodzakelijke beslissing te nemen toen zijn socialistische medekandidaat uitgleed over zijn professionele activiteiten en contacten in de vastgoedsector. (…) Van Besiens leiderschap is aangetast. De sp.a is uitgeteld, de toekomst van het kartel uiterst onzeker. ‘Samen’ kan de strategen aan de overkant slechts danken dat ze zo vroeg al toesloegen. Er resten nog negen maanden.”

Het Nieuwsblad tot slot ziet in de hele sage toch één voordeel: “Het wordt uitstekend lesmateriaal voor het hoofdstukje ‘Hoe rijd ik mezelf de vernieling in’ in toekomstige handboeken politieke strategie. (…) Feit is dat Van Besien de kansen blijft missen om als lijsttrekker van Samen ook echt leiderschap te tonen.”