De ‘klassieke tripartite’ als laatste redmiddel om uit de impasse te geraken? “Het is dit of verkiezingen”

Tommy Thijs

16 juni 2020

10u21

8

Een ‘creatieve piste’, klinkt het her en der over de 'derde weg’ die sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette uit hun hoge hoed hebben getoverd na hun snuffelronde. Aangezien de alom bekende opties paars-geel (socialisten, liberalen en N-VA) en Vivaldi (socialisten, liberalen, groenen en CD&V) onmogelijk blijken, zijn beide partijvoorzitters een nieuw scenario genegen: de klassieke tripartite. Maar is die optie echt levensvatbaar? Onze columnist Carl Devos analyseert.