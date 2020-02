Exclusief voor abonnees De ‘klaagmieren’ van Aalst Carnaval: ‘Ik voel het nu al. Ze zijn ons uit de context aan het trekken’ Douglas De Coninck

24 februari 2020

06u01

Bron: De Morgen 0 Ze waren nog niet eens halfweg hun traject of ze stonden al afgebeeld op de website van The Jerusalem Post . ‘Wij doen totaal niet aan politiek’, zegt een van de als Joodse mier verklede jongens van de Kalisjekloesjers. ‘We zijn hier alleen maar om ons te amuseren.’

Als de groep halfweg de stoet even pauzeert aan de stamkroeg, wordt een van de jongens aangesproken door zijn moeder. “Er is ook al een haatcampagne gestart op Twitter”, zegt ze, eerder verwonderd dan bezorgd. “En daarnet was er een man die allemaal vragen stelde”, reageert haar zoon. “Hij zei dat hij van de Staatsveiligheid was.”

