De keuze is aan u: een fikse boete betalen of deze verklikker onder je dashboard Nieuw proefproject viseert hardleerse snelheidsduivels Fien Tondeleir

04 mei 2018

17u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Politierechters in ons land laten wegpiraten vanaf september kiezen: ofwel betalen ze hun boete, ofwel krijgen ze een verklikker in de auto. Die registreert voortdurend hoe snel iemand rijdt en stuurt die data door. Niet naar de politie, wel naar VIAS, het verkeersinstituut. Zij gaan met de overtreder in gesprek.

Stel: u racet aan 90 kilometer per uur door de bebouwde kom. U wordt geflitst en moet voor de politierechter verschijnen. Onmiddellijk vreest u een torenhoge boete, want het is niet de eerste keer dat het gaspedaal te diep werd ingedrukt. Toch stelt de rechter een alternatieve straf voor: een vormingscursus, verspreid over drie dagen. Al zal u na de grote vakantie ook kunnen kiezen voor een 'verklikker'. Die volgt uw reilen en zeilen in de auto gedurende een half jaar tot een jaar. Het is een nieuw proefproject van VIAS, het vroegere Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid.

"Wie meer dan 30 kilometer per uur te snel rijdt of voor de zoveelste keer voor de rechter staat, zal in september een zwarte doos in de auto kunnen hangen", legt woordvoerder Stef Willems uit. Het toestelletje wordt onderaan het dashboard geïnstalleerd, net boven de pedalen, en is niet groter dan wat je thuis in het stopcontact steekt om muggen te verjagen.

