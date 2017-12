De kerststronk blijft razend populair ADN

13u48

Bron: VTM Nieuws 2 VTM Nieuws Dat de Vlaming na het kerstdiner nog met veel plezier een gaatje vrijhoudt voor de traditionele kerststronk is duidelijk. Ook dit jaar blijkt het typische kerstdessert het meest populaire aan de Vlaamse feestdis.

Supermarktketen Carrefour maakte door de grote vraag zo maar even 45 kilometer aan kerststronken met fruit en chocolade. Goed voor een tochtje van Gent naar Brussel. 120 mensen werkten aan de stronken, die overigens in totaal een slordige 40.000 kilo slagroom, 13.000 kilo boter en 250.000 eieren bevatten. In totaal zullen 1,5 miljoen mensen de stronken binnenspelen.