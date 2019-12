Exclusief voor abonnees

De kerstmarkt is ook voor zakkenrollers een feest. Politie-inspecteur onthult hun sluwste trucs en geeft tips om dieven te slim af te zijn

Stéphanie Romans

10 december 2019

Politiecijfers bewijzen het: zakkenrollers hebben het deze maand extra druk. De cadeautjesjagers in winkelstraten en kerstmarktbezoekers die in de glühwein vliegen, zijn dankbare prooien voor pickpockets. Vorig jaar sloegen zakkenrollers, grijpdieven en sacochentrekkers in december elke dag meer dan 100 keer toe. Een Brusselse inspecteur die fulltime jaagt op gauwdieven onthult de sluwste dieventrucs. En geeft tips om jatters een stapje voor te blijven.