De keerzijde van het succes op Extrema Outdoor: geluidsoverlast en 294 festivalgangers met drugs Birger Vandael

21 mei 2018

16u46 3 Met ruim 60.000 bezoekers uit 38 landen heeft het driedaagse dancefestival Extrema Outdoor een recordeditie achter de rug. Het event verliep zonder noemenswaardige incidenten, al waren er wel opvallend veel klachten rond geluidsoverlast.

Op zaterdag en zondag waren er telkens 22.500 danceliefhebbers afgezakt naar Houthalen-Helchteren, op vrijdag waren dat er 15.000. Op die manier groeit het aantal bezoekers opnieuw met enkele duizenden. Het weer en het nieuwe podium zorgden voor een bijzonder geslaagde editie.

Afterparty afgebouwd

De enige domper op de feestvreugde waren de klachten van de buren, die talrijker waren dan vorig jaar. "Vooral zaterdagnacht namen de klachten toe. In Meulenberg en Laak was de muziek 'voelbaar'. Vrijdag voelde ik dat het mis kon lopen, al bleef alles binnen de wettelijke normen. Zaterdag besloten we om de afterparty vanaf 2 uur af te bouwen. Op het overleg van zondagavond kwamen we overeen om de afterparty die nacht af te lassen, de muziek werd vanaf 21.30 uur afgebouwd", aldus burgemeester Alain Yzermans (sp.a).

De reden voor de overlast ligt wellicht bij de afterparty op het open terrein, die plaats moest vinden tussen 1 en 3 uur 's nachts. "Het idee hierachter was dat de uitstroom zou beter te begeleiden zou zijn. Naar volgend jaar toe zullen we een grondige geluidsanalyse voeren. De afterparty in open lucht wordt een moeilijk verhaal. We zullen sowieso het geluid permanent moeten monitoren."

Nultolerantie voor drugs

Verden werden 294 festivalgangers betrapt op het bezit van drugs. Ook dit jaar werd de nultolerantie gehandhaafd. "Wie met drugs betrapt werd, kreeg van de politie meteen een boete: een onmiddellijke minnelijke schikking van minstens 75 en maximum 600 euro. Deze werkwijze wordt door het Parket van Limburg toegepast op de grote Limburgse festivals", legt parketwoordvoerder Anja De Schutter uit.

Een 19-jarige Franse vrouw werd zaterdagavond gearresteerd omdat bij de controle aan de toegang bleek dat ze een grote hoeveelheid XTC-pillen op zak had. De politie doorzocht ook haar tent op de camping en hierin vonden ze eveneens drugs. De vrouw is gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Ook drie Belgen werden gisterenmiddag gearresteerd. De politie trof twee vrouwen en een man aan in een tent op de camping, waar ze spontaan hun drugs overhandigden. Na verhoor mocht het trio beschikken.

Ten slotte was er ook sprake van vijf grijpdiestallen. Twee Italianen werden reeds voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot hen aan te houden. Verder stelde de verkeerspolitie iets minder dan 200 overtredingen vast rondom het festivalterrein. In de meeste gevallen ging het om fout- of wildparkeerders. Enkele auto's moesten getakeld worden. Twaalf personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze onder invloed waren en moeilijkheden veroorzaakten.