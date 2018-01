De kauw vertoeft het liefst op de speelplaats JM

27 januari 2018

15u49

Bron: Belga 0 Uit de voorlopige resultaten van het Vogeltelweekend voor scholen blijkt dat de vogel die het liefst op de speelplaats vertoeft ook dit jaar opnieuw de kauw is. Naast de kauw zijn ook de zwarte kraai en houtduif graag aanwezig tijdens de speeltijden. De vogels worden gekenmerkt door hun sociaal karakter en vinden rust bij de schoolkinderen.

De kauw blijft ook dit jaar met voorsprong de vogelsoort die het meest aanwezig is op de Vlaamse speelplaatsen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Vogeltelweekend voor scholen, zo meldt Natuurpunt vandaag. Net als vorig jaar wordt de kauw gevolgd door de zwarte kraai en de houtduif. Die laatste blijft de meest verspreide soort.

De resultaten zijn nog niet volledig, maar voorlopig telden 260 klassen en 3.721 leerlingen tijdens de vogelweek voor scholen in totaal 8.126 vogels van 55 verschillende vogelsoorten. De kauw stond in voor bijna een zesde van de getelde vogels in en rond de school.

Vooral de grotere vogelsoorten werden veel waargenomen, zoals kraaiachtigen en duiven. "Niet alleen het feit dat zij beter gewend zijn aan de drukte, ze vallen ook meer op en de biotoop en het type voedsel dat er te vinden is, trekt die soorten aan", zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. "Toch bleken ook kleinere, typische tuinvogelsoorten zoals pimpel- en koolmees, roodborst en huismus in iets meer dan de helft van de scholen aanwezig tijden de schooluren."

De kauw is onze kleinste en meest sociale kraaiachtige met een zwart verenkleed en een grijze nek. Kauwen zijn generalisten in hun voedselkeuze: ze eten zowat alles wat hen te beurt valt en ze zijn niet bang van mensen. Integendeel: schoolkinderen bieden voor hen een zekerheid. Eens de speeltijd voorbij is kunnen ze in alle rust gemorste kruimels en etensresten opeten. Ze broeden ook vaak in schoolgebouwen.

Natuurpunt organiseert dit weekend trouwens "Het Grote Vogelweekend". De vereniging roept de hulp in van duizenden burgers om mee vogels te tellen in de tuin.