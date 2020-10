De impact van corona op mensen in armoede: "Sommigen zaten tijdens crisis op cruiseschip, anderen waren aan het verdrinken” SVM

05 oktober 2020

16u57

Bron: Belga 8 "Veel mensen die het al moeilijk hadden, hebben het door de coronacrisis nog moeilijker gekregen". Dat heeft Nicolas Van Praet, coördinator van het Netwerk tegen Armoede, vandaag gezegd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. Armoedeorganisaties willen dat de Vlaamse regering bovenop haar relanceplan werk maakt van zeven ambities rond armoedebestrijding. Die gaan van "inkomensversterkende maatregelen" en extra sociale woningen tot het dichten van de digitale kloof.

Wat was (of is nog steeds) de impact van de coronacrisis op mensen in armoede? Dat was vanmiddag de centrale vraag in de coronacomissie van het Vlaams Parlement. Steven Van Hemelryck van De Zuidpoort (Gent) schetste de impact als volgt: "Iedereen zit in dezelfde storm, maar niet iedereen zit in dezelfde boot. Sommige mensen maken de crisis door op een cruiseschip, anderen zitten op een sloep en nog anderen zijn aan het verdrinken.”

Aan de hand van verschillende getuigenissen toonde het Netwerk tegen Armoede aan dat mensen in armoede extra hard getroffen zijn door de crisis en de coronamaatregelen. Dat zit vaak in kleine en eenvoudige dingen. Denk bijvoorbeeld aan de digitale kloof. Terwijl de overstap naar online communicatie en telewerken voor veel mensen een logische stap was, was dat voor kwetsbare gezinnen en mensen in armoede een grote drempel.

Eén beschimmelde kamer

Ook op andere vlakken was en is de kloof vaak groot. "'Blijf in uw kot', was de leuze. Maar dat betekende niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen hebben een ruim kot met afzonderlijke kamers en een tuin. Voor anderen is dat een appartement met schimmel en één kamer. Sommige mensen hadden zelfs helemaal geen kot", zegt Van Hemelryck. Zelfs op sociaal vlak zijn er vaak verschillen. "De bubbel van vijf? Voor veel mensen in armoede was dat veel. Armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand."

"De crisis heeft zaken op scherp gesteld, verdiept, verergerd", zegt Van Praet. "Mensen die het voor de coronacrisis moeilijk hadden, hebben het nog moeilijker gekregen.” Hij vreest ook dat het ergste van de crisis nog moet komen.

Zeven ambities

Het Netwerk tegen Armoede heeft een lijstje met zeven ambities klaar. Daarmee dringt het bij de Vlaamse regering aan op een aanvulling op de Septemberverklaring en het Vlaamse relanceplan. Het netwerk dringt onder meer aan op "inkomensvesterkende maatregelen". "Ook voor wie het voor de crisis al moeilijk had", benadrukt Van Praet.

Daarnaast vraagt het netwerk onder meer nog maatregelen rond betaalbaar wonen (onder andere een versterking van de huurpremies en -subsidies en extra sociale woningen; nvdr) en het wegwerken van de digitale kloof.

“Beter luisteren”

Van Praet hoopt ook dat er in de toekomst meer rekening gehouden zal worden met de adviezen vanuit de armoedeverenigingen. "Ik hoop dat men beter luistert naar de noden en behoeften op het terrein. Er zijn moedige en duurzame beslissingen nodig. Er is meer nodig dan het uitdelen van aalmoezen en noodoplossingen. Noodhulp is geen structurele armoedebestrijding. Noodhulp is een reactie op een acute situatie. Maar het probleem is dat mensen in armoede al lang in een acute situatie leven en dat los je niet op met noodhulp.”

