De ideale samenleving volgens Open Vld? "Minder overheid en minder belastingen"

Bron: Belga 1 Photo News Het recht op zelfbeschikking in de Grondwet, lagere belastingen door een sociale vlaktaks en minder overheid. Dat zijn enkele punten uit de ontwerpteksten van het Vrijheidscongres dat Open Vld volgende maand organiseert. Op dat congres willen de Vlaamse liberalen hun visie vastleggen op hoe de ideale samenleving er over tien jaar zou moeten uitzien.

Volgens partijvoorzitter Gwendolyn Rutten bevinden we ons op een "scharniermoment tussen twee tijden, vaak gevangen tussen angst en enthousiasme". De digitale omwenteling zorgt voor een verandering die even ingrijpend is als de industriële revolutie. Met het toekomstcongres wil Open Vld vooruitkijken en "bakens verzetten".



Basiswaarde voor Open Vld blijft vrijheid: Het recht op zelfbeschikking moet het eerste artikel in de Grondwet worden, abortus moet uit de strafwet en er moet een wettelijk kader komen rond stervenshulp voor wie vindt dat zijn of haar leven "voltooid" is. "We vinden dat er daarover een rustige, serene en zeer zorgvuldige discussie moet komen", zegt vicepremier en congresvoorzitter Alexander De Croo.

Fiscaliteit

Een belangrijk deel van de ontwerpteksten gaat over fiscaliteit. De liberalen willen het belastingstelsel fundamenteel veranderen en verlagen. De liberale partij pleit voor een systeem in twee trappen: een belastingvrije schijf en een sociale vlaktaks van 30 procent. Ook voor andere belastingen, zoals de erfbelasting, willen de Open Vld'ers een gelijkaardig systeem: een belastingvrije som en één tarief voor wat wel belast wordt. Belastingen op bezit worden afgeschaft en de vennootschapsbelasting voor rechtspersonen daalt tot maximum 15 procent. "Inkomsten zijn eerst voor jezelf, daarna voor de staat", zegt Rutten. Ook de afschaffing van het huwelijksquotiënt, wat Rutten al eerder in de pers lanceerde, staat in de ontwerpteksten.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid zou voor de liberalen moeten bestaan uit twee sokkels: één basisverzekering voor niet-arbeidsgebonden risico's, zoals ziekte en invaliditeit, gefinancierd met algemene middelen én een tweede sokkel "werkverzekering" (met werkloosheiduitkeringen en pensioenen) gefinancierd met sociale bijdragen. De band tussen de opbouw van rechten en bijdragen wordt versterkt. Opmerkelijk: Open Vld wil dat ook zelfstandigen en werknemers die ontslag nemen een beroep kunnen doen op een werkloosheidsuitkering. Die moet dan wel verder beperkt worden in de tijd.



Open Vld zegt dat hun systeem ervoor zou zorgen dat niemand nog meer dan de helft van zijn inkomsten moet afdragen aan de staat. Die overheid moet overigens slanker worden, tot onder de 45 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg moet persoonsvolgend worden, naar analogie met de Vlaamse steun voor mensen met een handicap. Inzake onderwijs zet Open Vld in op meertaligheid: "Kinderen moeten recht krijgen op onderwijs in de drie landstaligen en/of in het Engels, met het Nederlands als belangrijkste onderwijstaal", zegt Open Vld-viceminister-president Bart Tommelein, de tweede congresvoorzitter. De liberalen vinden ook dat de overheid geen enkele levensbeschouwing of religie zou moeten financieren.



Het Open Vld-congres vindt plaats op 17, 18 en 19 november in Antwerpen.

