De honderdste warme dag van 2018, normaal telt een jaar er slechts 89

21 augustus 2018

13u47

Bron: Belga 0 In Ukkel was het dinsdag om even over tien uur 20,8 graden. Daarmee is dit de honderdste officiële warme dag van dit jaar. Normaal telt een heel jaar slechts 89 warme dagen. Dat meldt Meteovista, een Nederlands meteorologisch bedrijf dat weerinformatie levert aan media en bedrijven.

"Het is pas de twintigste keer sinds 1833 dat minstens 100 keer de 20-gradengrens geslecht wordt, maar het is al de negende keer van deze eeuw", aldus Meteovista. "Door het opwarmende klimaat ligt de temperatuur op een hoger basisniveau. Hierdoor komen de maxima steeds gemakkelijker boven 20 graden uit. Dit lukt ook steeds vroeger en later in het seizoen."



De laatste keer dat de 20 graden dit jaar in Ukkel niet werd gehaald was op 10 juli. Deze dag vormde een korte onderbreking een in lange periode met warm tot soms heet weer die al op 23 juni begon.

Volgens de huidige verwachting zal het totaal aantal warme dagen eind augustus zijn opgelopen naar 107. Gebruikelijk telt september tien officiële warme dagen en wordt het ook in oktober nog twee keer 20 graden of meer. Bij een normaal verloop in september en oktober komen we zodoende uit op 119 warme dagen in Ukkel. Dat levert een derde plaats op in de ranglijst van jaren met de meeste officiële warme dagen. In 1959 waren het er 131, in 1947 waren het er 124 en in 1921 waren er 115 warme dagen.

