De hele straat staat te wachten op een ijsje: IJsverkopers zien als een van de weinigen hun omzet níet wegsmelten

Steven Swinnen

04 augustus 2020

05u00

Als het kwik eerdaags weer even snel klimt als Remco Evenepoel, breken opnieuw de ijstijden aan. Winnaars kent corona niet, maar één van de weinige beroepsgroepen die hun omzet in deze barre tijden niet zien - ahum - smelten, zijn toch ijsverkopers. "Eindelijk is het weer plezant om 'crème' te scheppen."