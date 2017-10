De Gucht pleit voor digitaal meldpunt voor jihadistische propaganda EB

Bron: Belga 0 Photo News Senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht pleit voor het opzetten van één digitaal meldpunt voor jihadistische propaganda naar het voorbeeld van Frankrijk en Nederland. Hij doet dat naar aanleiding van het nieuws dat de onlinepolitie (Internet Referral Unit) in één jaar 247 haatboodschappen en 943 jihadistische propagandaberichten heeft onderschept. 77% van de jihadistische propaganda werd daarbij door de sitebeheerders geblokkeerd eenmaal dit aan hen werd gemeld.

De Internet Referral Unit (IRU) telt 23 speurders, die de strijd moeten aangaan met online haatboodschappen en jihadistische propaganda. "Maar nu het team is ingewerkt, moeten we een versnelling hoger schakelen", vindt Jean-Jacques De Gucht. Het team zoekt enerzijds zelf actief op het internet en het behandelt anderzijds vragen van gerecht en politie. Maar burgers die op terroristische propaganda stoten op sociale media of websites, kunnen dit niet zelf aangeven.

Nu IS zowel in Syrië als Irak steeds meer terrein verliest, zetten zij nog meer in op het verspreiden van jihadistische propaganda via sociale media en het internet Jean-Jacques De Gucht

In 2015 richtte de Franse overheid één centrale website op voor het aangeven van haatberichten en jihadistische propaganda via het internet, die op jaarbasis 11.000 meldingen betreffende terroristische propaganda vanwege burgers verwerkt. Ook op Twitter en Facebook is deze politie-eenheid aanwezig met een eigen account waar terroristische propaganda (Stop Djihadisme) gemeld kan worden, aldus De Gucht: "Nu de onlinepolitie is ingewerkt pleit ik ervoor om één centrale website op te richten waar burgers de terroristische propaganda kunnen melden, met daaraan gekoppeld een uniforme Twitter- en Facebookpagina. Dit heeft slechts een beperkte kostprijs en de voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat dit veel relevante informatie oplevert."

De Bijzondere Commissie Radicalisering van de Senaat stelde een jaar geleden al in haar aanbevelingen dat het opzetten van meldpunten een 'good practice' was die navolging verdient. Hierbij werd expliciet verwezen naar het Nederlandse en Franse voorbeeld.

"Nu IS zowel in Syrië als Irak steeds meer terrein verliest, zetten zij nog meer in op het verspreiden van jihadistische propaganda via sociale media en het internet. Alle hulp in het aanpakken van deze verderfelijke propaganda is welkom. Ik pleit in het licht van de recente cijfers dan ook voor de oprichting van één digitaal meldpunt voor jihadistische propagandaberichten bij zowel minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)," besluit De Gucht.