De Gucht: "Aalsterse politie moet weten welke jongeren in Brussel keet gaan schoppen" EB

20u04

Bron: Belga 6 BELGA Deelstaatsenator en gemeenteraadslid in Aalst Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Deelstaatsenator en gemeenteraadslid in Aalst Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wil dat er betere informatiedoorstroming van politie-informatie komt na de rellen in Brussel van afgelopen weekend. Volgens De Gucht nam een deel van de jongeren die daar amok gingen maken in Aalst de trein.

"Vanuit de ordediensten en bij verschillende experts valt te horen dat de jongeren via social media in contact staan met elkaar en oproepen tot rellen. Onder deze jongeren zitten ook Aalstenaars", aldus De Gucht.

"Als we willen voorkomen dat dit ook in Aalst gebeurt, moeten we zicht krijgen op wie die jongeren zijn", vindt De Gucht. Die vraagt aan burgemeester Christophe D'Haese (N-VA) van Aalst of hij daar werk van maakt. "Het is noodzakelijk dat er een goede informatiedoorstroming is tussen de verschillende beleidsniveaus, ordediensten en steden onderling. Deze jongeren maken gebruik van social media als whatsapp. Die stoppen niet aan de grenzen van Brussel of Aalst."

Jean-Jacques De Gucht wil dat de politie in Aalst weet welke jongeren dit zijn. "De komende maanden staan er verschillende grote evenementen gepland in onze stad. Om de veiligheid van de Aalstenaar te garanderen, is het van belang dat we weten welke jongeren mogelijk de sfeer moedwillig willen verpesten", vindt hij.