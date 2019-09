De Grote Peiling. Vlaams Belang wipt over N-VA naar eerste plaats, dramatische score voor CD&V en sp.a Tommy Thijs

13 september 2019

19u00 888 In de bijna vier maanden sinds de verkiezingen van 26 mei is Vlaams Belang de enige partij die continu campagne is blijven voeren, vooral op sociale media. Een strategie die loont, zo blijkt uit de nieuwste Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL TVI en Le Soir. De partij van Tom Van Grieken wordt de grootste en wipt over N-VA, dat fors onder de 25 procent-grens duikt. Voor CD&V en sp.a vormen de kiesintenties niets minder dan een drama.

Dat Vlaams Belang na maanden van (al dan niet schijn-)gesprekken uiteindelijk toch werd uitgesloten van regeringsonderhandelingen, lijkt de partij geen windeieren te leggen, integendeel. De partij verraste op 26 mei al met een erg goede score: flirtte ze in 2014 nog met de kiesdrempel, vijf jaar later schoot ze omhoog naar de tweede plek.



En als er vandaag opnieuw federale verkiezingen zouden zijn, zou de partij het zelfs nóg beter doen: Vlaams Belang stijgt in de nieuwste Grote Peiling van 18,7 procent naar maar liefst 24,9 procent. Daarmee springt de partij naar de eerste plek en doet ze het ook beter dan haar beste score ooit bij verkiezingen, in 2004.

De winst van Vlaams Belang gaat ten koste van onder andere N-VA, dat verder blijft dalen. Gingen de Vlaams-nationalisten op 26 mei nog vlot over de 25 procent, vandaag zouden ze net geen drie procentpunt verliezen en uitkomen op 22,7 procent. Dat is de laagste score in alle peilingen sinds 2014.

Klappen voor CD&V en sp.a

Open Vld kan zich als enige van de drie traditionele partijen handhaven: de liberalen blijven hangen op 13,3 procent.

Dramatischer is het voor de christendemocraten en socialisten: CD&V, dat net gisteren zijn evaluatie van de verkiezingen afrondde, nadert met 11,7 procent stilaan de 10 procent-drempel, terwijl sp.a daar al stevig onder zit: de felgeplaagde partij van John Crombez komt niet verder dan 8,4 procent.

De drie traditionele partijen samen waren daarmee nog nooit zo klein in een peiling of een verkiezing: CD&V, Open Vld en sp.a halen samen een schamele 33,4 procent.

Groen, dat op 26 mei nog een overwinningsnederlaag boekte door er wel licht op vooruit te gaan maar onder de verwachtingen te blijven, groeit verder, zij met met kleine passen. De partij die binnenkort een keuze moet maken tussen voorzitter Meyrem Almaci of uitdager Björn Rzoska, haalt 11 procent. PVDA blijft stabiel rond de 6 procent.

Brussel: Ecolo bevestigt

De groenen doen het vooral in Brussel erg goed: nadat Ecolo er op 26 mei al de grootste partij werd, kan de partij die positie in de peiling vasthouden. Met de 3 procent van Groen erbij geteld (bij de laatste verkiezingen had Groen geen aparte lijst maar kwam de partij samen met Ecolo op), doen de groenen het zelfs beter dan enkele maanden geleden.

Ook de andere partijen blijven relatief status quo: PS en MR verliezen wel licht, maar blijven respectievelijk de tweede en derde partij.

Bij de Vlaamse partijen valt vooral de score van CD&V op, dat van 1,3 procent bij de verkiezingen nu nog amper 0,2 procent zou overhouden. N-VA daalt en Vlaams Belang stijgt licht.

Wallonië: PS verliest

Aan Waalse zijde lijkt vooral de PS beschadigd uit de onderhandelingen te komen die hebben geleid tot de vorming van een nieuwe paars-groene regering. De partij van kersvers minister-president Elio Di Rupo zakt er federaal van 26,1 procent naar 22,9 procent, terwijl de MR er enkele procentpunten bij kan doen en op 22,6 procent uitkomt.

Ook Ecolo kan in Wallonië verder groeien (tot 16,2 procent), net als de PTB (15,5 procent). Het cdH, dat sinds de verkiezingen op zoek is naar een nieuw elan, lijkt nog wat verder te moeten zoeken: de humanisten dalen verder tot 8,5 procent. DéFI wint licht tot 5 procent.

Deze peiling bij 2.540 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 992 in Wallonië, 1000 in Vlaanderen en 548 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 2 tot en met 10 september 2019. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,2 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.