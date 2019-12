De Grote Peiling. Vlaams Belang stijgt tot ongekende hoogtes, Open Vld afgestraft Tommy Thijs

13 december 2019

19u00 1848 Als er vandaag federale Kamerverkiezingen zouden zijn, zou Vlaams Belang de grote winnaar worden. De extreemrechtse partij blijft groeien in de driemaandelijkse Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir en komt nu uit op 27,3 procent van de kiesintenties, nog eens 2,5 procentpunt meer dan bij de vorige peiling en bijna 10 procentpunt hoger dan bij de verkiezingen van 26 mei. Voor Open Vld is de uitslag dramatisch: de Vlaamse liberalen duiken onder de tien procentgrens.

De regeringsonderhandelingen van de voorbije weken hebben hun sporen nagelaten bij het kiespubliek: er zijn bij een aantal partijen opvallende verschuivingen te zien tegenover de vorige Grote Peiling van september. Met de winst van Vlaams Belang en de klim richting de dertig procent doet de partij het beter dan ooit in een peiling of een verkiezingsuitslag. Samen met N-VA, dat stabiel blijft rond de 22 procent, komt Vlaams Belang aan meer dan 49 procent.

De kloof met de vijf andere partijen, die allemaal op een kluitje bij elkaar zitten, blijft groot. CD&V en Groen blijven wel stabiel rond de 11 procent in vergelijking met de vorige peiling, maar de christendemocraten slagen er daarmee niet in het fikse verlies van op 26 mei goed te maken.

Grote verliezer van deze peiling is Open Vld. De Vlaamse liberalen haalden bij de verkiezingen nog 13,5 procent en konden die uitslag nipt evenaren bij de vorige peiling in september. Drie maanden later duikt de partij van voorzitter Gwendolyn Rutten naar beneden. De partij haalt nog maar 9,9 procent en duikt zo onder de psychologische grens van 10 procent. De peiling werd uitgevoerd tussen 29 november en 6 december, tijdens de paars-groene onderhandelingen en de tweestrijd binnen Open Vld daarover. Het lijkt dan ook bijzonder waarschijnlijk dat dat zich laat voelen in de kiesintenties.

Opvallend aan de linkerkant: sp.a blijft relatief stabiel rond de 9 procent, wat nog altijd een verlies is tegenover de verkiezingen, maar voelt de hete adem van de communisten van PVDA in hun nek. Die liggen nog maar een half procentpunt achter de sociaaldemocratische kameraden.

Morgen in Het Laatste Nieuws en op HLN.be: wat betekent de peilinguitslag voor de zetelverdeling in de Kamer? Hoe groot is het potentieel van elke partij? En hoe reageren de Open Vld-partijleden op de dramatische score van de liberalen?

Walloni ë

Aan de overkant van de taalgrens verschuift er ondanks de lopende regeringsonderhandelingen weinig: de PS maakt het verlies van september weer een beetje goed, de MR van ex-premier Michel doet de omgekeerde beweging en behaalt exact dezelfde uitslag als bij de verkiezingen in mei.

De enige twee partijen die een constante opwaartse beweging laten zien, zijn Ecolo en de PTB. De groenen en de communisten blijven de derde en vierde grootste partij, en kunnen hun score van de verkiezingen en de peiling van september licht verbeteren.

Brussel

Ook langs Brusselse kant verandert er weinig. Tegenover de vorige peiling verliest Ecolo wel wat van zijn pluimen: de groenen duiken weer onder de 20 procentgrens. De andere Franstalige partijen blijven relatief stabiel. Langs Vlaamse kant wint vooral N-VA: de partij nadert in de hoofdstad nu de 5 procent.

Deze peiling bij 2508 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 983 in Wallonië, 999 in Vlaanderen en 526 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 29 november tot en met 6 december 2019. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.