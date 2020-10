De Grote Peiling. Vlaams Belang blijft de grootste partij, sp.a blijft 'vooruit’ gaan Fleur Mees Astrid Roelandt

11 oktober 2020

19u00 214 Als het morgen verkiezingen zouden zijn, is Vlaams Belang nog steeds de grote winnaar. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. De partij blijft afgetekend de grootste met 27,1%. Sp.a blijft stijgen en ook N-VA gaat opnieuw vooruit tegenover de vorige peiling. De partij blijft wel onder haar verkiezingsresultaat.

Vlaams Belang blijft, net als in elke peiling sinds de verkiezingen, afgetekend dé grootste. Met 27,1% haalt de partij vandaag ruim 9% meer dan haar verkiezingsresultaat, maar tegenover de vorige peiling (27,7%) blijft de partij stabiel. “Daar zijn wij uiteraard zeer gelukkig mee”, aldus VB-voorzitter Tom Van Grieken. “Het is nu al de derde of de vierde keer op rij dat wij afgetekend de grootste partij zijn en dat we samen met N-VA een Vlaamse meerderheid vormen. Dat opent perspectieven naar 2024. Een stem op het Vlaams Belang zal geen verloren stem zijn.”

N-VA, de andere grote oppositiepartij, doet het met 22,2% opnieuw een beetje beter dan in de vorige peiling, al valt dat verschil - zoals ook bij alle andere partijen - binnen de foutenmarge. De partij blijft nog steeds onder haar resultaat van 25,5%.

Vlaamse Vivaldi-partijen verliezen, op sp.a na

Voor de tweede keer op rij kan sp.a een plekje op het podium verzilveren. Met 13.7% is het de enige Vlaamse partij - met uitzondering van VB - die beter doet dan haar verkiezingsresultaat, waar ze net boven de 10% uitkwam. Het Conner-effect? Deels allicht, want ook minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) scoort zeer hoog in de poppoll.

Open Vld en CD&V doen het slechter: zij schommelen tussen 10 en 11%. De populariteit van premier Alexander De Croo vertaalt zich dus nog niet in het resultaat van de partij: met 10.9% doet Open Vld het nog steeds bijna 3% slechter dan met de verkiezingen. Tegenover de vorige peiling doen ze het iets beter, in feite blijft hun resultaat stabiel. CD&V haalde in de vorige peiling 11,8%, maar zakt vandaag naar 10,6%. Bij de verkiezingen haalden ze nog 14,2%.

Ook Groen zakt tot 7,6% - ruim 2% onder haar verkiezingsresultaat. “Dit is geen goede peiling”, aldus voorzitter Meyrem Almaci. “Maar ik ben niet verbaasd: in een café waar het onrustig is, willen mensen niets drinken.” Daarmee verwijst ze naar de heisa rond het feit dat Kristof Calvo uiteindelijk geen ministerpost kreeg, maar dat van iemand anders moest horen. Almaci benadrukt dat ze er als voorzitter alles aan zal doen om de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen.” Pvda ging in de laatste peilingen steeds vooruit, maar die trend lijkt gebroken. De uiterst linkse partij haalt in Vlaanderen slechts 6%, amper beter dan haar verkiezingsresultaat (5,6%).

Wallonië: PS verliest maar blijft de grootste, winst voor PTB en Ecolo

Anders is het in Wallonië, waar de PTB vandaag 18,9% haalt - tegenover 13,8% bij de verkiezingen. De PS blijft met 21,1% de grootste partij in Wallonië, maar verliest 5 procentpunt tegenover de verkiezingen (26,1%). MR blijft de tweede partij, met 19,2%. De PTB wordt dus de derde partij, daarna volgt Ecolo. De Waalse groenen gaan fors vooruit en overtuigen 17,8% van de Walen - zo’n 3 procentpunt meer dan met de verkiezingen. Opvallend: ook cdH, een partij die weer even in beeld kwam tijdens de onderhandelingen over Vivaldi, doet het met een score van 9,7% weer beter dan in de vorige peilingen, maar blijft nog onder haar verkiezingsresultaat (10,7%). Défi strandt op 3,8%, vergelijkbaar met haar verkiezingsresultaat.

Brussel: Ecolo blijft nipt de grootste, MR verliest

In Brussel verliest de PS minder en strandt ze op 19,1% (verkiezingsresultaat: 20%). Ecolo blijft nipt de grootste partij in het Brussels Gewest, met 19,8%. De MR verliest 3,5 procentpunt tegenover de vorige verkiezingen en haalt nog 14%. N-VA is de grootste Vlaamse partij in Brussel.

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir werd tussen vrijdag 2 oktober (de dag na de eedaflegging) en donderdag 8 oktober 2020 online afgenomen door Ipsos bij 2.595 Belgen van 18 jaar en ouder. 1.001 Vlamingen, 1.001 Walen en 593 Brusselaars werden daarvoor bevraagd. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen en Wallonië en 4% in Brussel.

7% Vlamingen wil niet antwoorden, niet stemmen of blanco stemmen

Belangrijk nog: de percentages hierboven worden berekend op basis van de respondenten die een stemintentie hebben uitgedrukt voor een partij, hetzij 933 van de 1.001 Vlamingen. Zo gebeurt het namelijk ook met de kiesuitslag. De antwoorden ‘zal niet stemmen’, ‘zal blanco stemmen’ en ‘wil niet antwoorden’ vertegenwoordigen 7% van de ondervraagde personen in Vlaanderen. In Brussel ging dat om 10% van de ondervraagden en in Wallonië 13%.

