De Grote Peiling: socialisten klimmen uit dal, N-VA bijna weer op peil 2014 DDW ADN

09 maart 2018

19u01

Bron: Eigen berichtgeving 34 Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan komt N-VA met een score van 31,3 procent opnieuw in de buurt van haar verkiezingsuitslag van 2014. Aan de andere kant van het spectrum klauteren de Vlaamse en Franstalige socialisten uit een diep dal. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL.

Het onderzoeksbureau Ipsos peilde tussen 27 februari en 6 maart naar de kiesintenties van 2.500 Belgen. Voor Vlaanderen levert dat een resultaat af dat niet bijster ver afwijkt van de uitslag van de parlementsverkiezingen van 2014. N-VA realiseert met 31,3% haar beste score in De Grote Peiling sinds mei 2014. De coalitiepartners CD&V en Open Vld blijven hangen op respectievelijk 15,1% en 12,7%. Daarmee peilen ze beide zo’n 3% onder hun kiesresultaat van 2014, maar 3% is tevens de foutenmarge van de bevraging. Net als in voorgaande peilingen heeft de regering-Michel op basis van het huidige resultaat geen parlementaire meerderheid meer. N-VA mag dan de schade beperken, het verlies van CD&V (min 4), Open Vld (min 3) en vooral MR (min 5) weegt zwaarder door.

Bij de oppositie kunnen de socialisten weer wat naar adem happen. De reeks van schandaaltjes, affaires en politieke boomerangs brachten sp.a en PS in voorgaande peiligen naar een historisch dieptepunt: 10,4% voor sp.a in Vlaanderen, 12% voor PS in Brussel en 19% in Wallonië. Nu klimt sp.a weer op naar 13% -de score van anderhalf jaar geleden- en PS in Wallonië naar 23,9%. De jongste weken haalt sp.a dan ook weer vooral het nieuws met nieuwe voorstellen in plaats van interne ellende. Bij Groen zien we de omgekeerde beweging. De partij zakt van 13,2 naar 10,4%. Of de evolutie op links verband houdt met de breuk van het kartel Samen in Antwerpen, is niet duidelijk. PVDA blijft ondertussen rustig stijgen naar 6%, Vlaams Belang zakt opnieuw naar 9%.

Theo Francken opnieuw de populairste

De populairste politicus van Vlaanderen is opnieuw staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij speelt haasje-over met zijn voorzitter Bart De Wever. Premier Michel vervolledigt de top-3. (DDW)

Deze peiling werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.496 respondenten (983 in Wallonië, 965 in Vlaanderen en 548 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tussen 27 februari en 6 maart. De foutenmarge in Vlaanderen bedraagt 3,1%.