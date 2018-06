De Grote Peiling: N-VA verliest in één klap vijf procent

DDW/JS

08 juni 2018

19u00 781 N-VA is de verrassende verliezer van de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. In drie maanden tijd speelt de partij bijna vijf procentpunt van haar kiezers kwijt. De regering-Michel komt dan weer zes zetels te kort voor een meerderheid.

Compleet gebetonneerd: zo zag het politieke speelveld er de voorbije twee jaar uit in Vlaanderen. Leek N-VA tot aan de aanslagen van 22 maart 2016 een prijs te betalen voor zijn deelname aan de federale regering, dan maakte de marktleider zijn verliezen de voorbije periode helemaal goed.

In de Grote Peiling van maart 2018 klokte N-VA af op 31,3 procent, bijna even hoog als bij de verkiezingen van 2014 (zie grafiek). Nu zakken de Vlaams-nationalisten in één klap naar 26,5 procent, wat een ongeziene krimp is. Een mogelijkheid is dat de uithaal van Bart De Wever naar de ouders van de overleden peuter Mawda, bij nogal wat kiezers in het verkeerde keelgat is geschoten. De peiling werd vlak na die uitspraken afgenomen. De voorzitter zelf heeft er het raden naar. "Dit gaat volledig in tegen ons aanvoelen en de trends in de peilingen", aldus De Wever.

Het vreemde is dat de andere partijen niet op een significante manier profiteren van het verlies van N-VA. Groen wint 2 procentpunt en komt nu uit op 12,4 procent, Open Vld maakt 1,2 procentpunt goed en klokt af op 13,9 procent, CD&V blijft met 15,3 procent ter plaatse trappelen.

Sp.a zakt na een korte heropleving opnieuw weg richting 11,7 procent en Vlaams Belang boekt met 9,7 procent een kleine winst tegenover de peiling van maart. PVDA blijft stijgen en komt uit op 6,2 procent.

Opvallend is de grote toename onbesliste kiezers. Mogelijk zitten daar de N-VA’ers die aan het twijfelen slaan.

Geen meerderheid meer

Voor premier Michel is deze peiling geen goed nieuws. De huidige centrumrechtse coalitie van N-VA, MR, CD&V en Open Vld haalt op basis van de kiesintenties van 2.532 ondervraagde Belgen nog maar 70 Kamerzetels, 6 te weinig voor een meerderheid.

Francken blijft populairste

In de populariteitspoll laat de knik van N-VA zich niet voelen. Staatssecretaris Theo Francken blijft de lieveling van de Vlamingen, Bart De Wever en premier Michel vervolledigen de top-3.

Wallonië: PTB-GO! Fors achteruit, partij Modrikamen haalt kiesdrempel

De nummers een en twee blijven ongewijzigd in Wallonië. PS en MR zijn nog steeds de grootste volgens onze peiling, al moeten ze het respectievelijk wel met bijna negen procentpunt en vijf procentpunt minder doen dan in 2014.

Ten opzichte van de vorige peiling in maart valt vooral de terugval van de partij van Raoul Hedebouw op. PTB-GO! valt van 17,3 procent terug naar 12,8 procent. De Parti Populaire van advocaat Mischaël Modrikamen profiteert, de rechtse Franstalige partij zou met 7,3 procent voor het eerst de kiesdrempel halen.

Brussel: PS zakt verder weg, MR blijft grootste, DéFI wordt tweede

Verkiezingen zouden nu geen goed nieuws betekenen voor de PS in Brussel. De Franstalige socialisten zakken verder weg naar 14,2 procent, bijna tien procent minder dan in 2014. En wat meer is, DéFI blijft stijgen, steekt de PS voorbij en wordt meteen de tweede grootste partij in Brussel.

MR blijft met 17 procent de grootste, al zijn de verschillen niet bijster groot in de hoofdstad. N-VA blijft de grootste Vlaamse partij. Na een verrassende stijging in onze vorige peiling, groeien de Vlaams-nationalisten verder tot 6,7 procent.

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.532 Belgen van 18 jaar en ouder, in de periode van 29 mei tot en met 6 juni 2018. De interviews werden online afgenomen, de maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel.