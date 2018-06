De Grote Peiling: Meerderheid CD&V-achterban wil niet meer verder met regering-Michel na verkiezingen 2019 Isolde Van Den Eynde

11 juni 2018

19u04

Bron: eigen info 31 Komt na Michel I nog een Michel II? De kiezers van Open Vld, N-VA en MR staan er voor te springen, maar de achterban van CD&V is grondig verdeeld. "Een deel van onze basis heeft het lastig met de hardvochtige stijl van N-VA en Open Vld", denkt voorzitter Wouter Beke.

Amper 36% van de Belgen en zelfs maar 43% van de Vlamingen ziet de huidige federale coalitie graag verder ploegen. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL.

Lees verder onder de grafiek.

Maar waar de kiezers van de liberale partijen (Open Vld en MR) en N-VA graag willen verdergaan met de regering-Michel, is de achterban van CD&V erg verdeeld. Minder dan de helft (49%) van de CD&V-kiezers droomt van een centrum-rechtse coalitie met N-VA, Open Vld en MR na de verkiezingen van 2019.

CD&V-voorzitter Beke kan zich inbeelden dat "een deel van de achterban het moeilijk heeft met de hardvochtige stijl van sommige coalitiepartners." Beke wijst de vinger niet alleen naar N-VA, maar ook naar Open Vld. "Denk maar aan het hele debat rond het penitentiair verlof."

Open Vld-kamerlid Carina Van Cauter haalde na de schietpartij in Luik fors uit naar justitieminister Koen Geens in de Kamer. Ook parlementslid Eric Van Rompuy klopt op die nagel. "N-VA valt mijn partij systematisch aan, op meerdere dossiers tegelijk. Of het nu onderwijs is of welzijn. En sociaal-economisch schildert N-VA ons af als de partij die geen veranderingen wil. Dat zijn onze kiezers duidelijk moe."

Volgens Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert heeft een deel van de CD&V-achterban (ACW-vleugel, red.) het al van bij het begin moeilijk met de samenstelling van Michel I. "Deze ploeg wil op sociaal-economisch vlak een liberale richting inslaan, maar CD&V moet voortdurend op de rem staan omdat de ACW-achterban die veranderingen niet lust. En dan vinden de vakbonden het nog niet genoeg."

Het voortdurende gekibbel tussen de coalitiepartners leverde deze regering dan ook de naam 'kibbelkabinet' op. En het gaat verder dan enkel een clash van ideeën: het wantrouwen tussen de regeringspartijen snijdt diep. Vooral tussen CD&V en N-VA.

Lees verder onder de foto.

Geen spijt

Wouter Beke heeft alleszins geen spijt van de regeringsdeelname. "Wij hebben in 2014 zeer bewust voor een sociaal-economische agenda gekozen. Dat blijkt ook de juiste keuze te zijn geweest, want de resultaten zijn er naar: het aantal arbeidsplaatsen was nog nooit zo hoog en de werkloosheid was nog nooit zo laag."

Maar wat wil CD&V na de federale verkiezingen van 2019? Stapt ze nog eens in bad met de 'hardvochtige' N-VA en Open Vld? N-VA-fractieleider Peter De Roover vindt dat CD&V haar kaarten op tafel moet leggen: "Onze positie is erg duidelijk: dit is een goede regering, maar soms mag ze nog verdergaan. Wij willen meer van dit." Koen Geens (CD&V) zei vorig jaar dat hij een tweede regering-Michel wil.

Maar Geens is Beke niet. De partijvoorzitter behoedt zich voor straffe uitspraken. Hoopt hij op een meerderheid voor een tripartite? "Eerst voeren we campagne, dan spreekt de kiezer en vervolgens kijken we wat werkbare meerderheden zijn", aldus Beke. "Maar wij willen ook niet meestappen in een discours dat pleit voor een 30 uren-week en pensioen op 60 jaar. Daarmee ga je de sociaal-economische uitdagingen niet aan en krijg je de vele vacatures niet ingevuld."