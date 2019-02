De Grote Peiling: Groen wordt tweede partij van Vlaanderen Tommy Thijs Rob Van herck

15 februari 2019

18u59

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 Op exact honderd dagen voor de verkiezingen was Groen nooit populairder in ons land. Mochten we vandaag naar de stembus trekken, zou Groen 15,6 procent van de stemmen behalen en zelfs de tweede partij worden in Vlaanderen, na N-VA dat licht verliest maar afgetekend de grootste blijft. Ook zusterpartij Ecolo zit in de lift: in Wallonië worden ze de derde partij, in Brussel zelfs de eerste. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL TVI en Le Soir.

Groen heeft met de groeiende aandacht voor het klimaatdebat en de spijbelende jongeren die elke donderdag op straat komen, duidelijk de wind in de zeilen. De partij was bij de vorige verkiezingen van 2014 nog de vijfde grootste partij, maar zou zijn score nu bijna verdubbelen en gaat van 8,6 naar 15,6 procent. De partij van voorzitster Meyrem Almaci steekt daarmee zowel sp.a, Open Vld als CD&V voorbij (al ligt het verschil met die twee laatste partijen nog binnen de foutenmarge). N-VA blijft de grootste partij met 27,4 procent, maar verliest wel vijf procentpunt ten opzichte van 2014.

De peiling werd afgenomen tussen 5 en 11 februari, net na het ontslag van Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Toch lijkt dat ontslag de christendemocraten weinig stemmen te hebben gekost tegenover de vorige peiling: CD&V blijft relatief stabiel op 15 procent, wel nog altijd een verlies van 3,6 procentpunt tegenover de vorige verkiezingen.

Ook Open Vld en sp.a staan op verlies in vergelijking met 2014. De liberalen spelen drie procentpunt kwijt, de socialisten staan opnieuw op een dieptepunt met amper 11 procent.

Naast Groen lijkt vooral ook Vlaams Belang te kunnen profiteren van het verlies bij de andere partijen. De partij krabbelt recht na de pandoering van vijf jaar geleden en kan zijn score bijna verdubbelen: van 5,5 procent naar 11,1. PVDA schommelt opnieuw rond de kiesdrempel.

Ook Ecolo boomt

Ook in de hoofdstad en aan de overkant van de taalgrens zitten de groenen in de lift. In Brussel schiet Ecolo als een pijl omhoog en wordt ze zelfs afgetekend de grootste partij met net geen 20 procent. Met de score van Groen erbij (beide partijen komen in Brussel samen op maar zijn apart gepeild) kloppen de ecologisten in theorie zelfs af op 22,6 procent.

PS en MR, die in 2014 nog een gevecht om de koppositie leverden, doen nu hetzelfde maar dan voor de tweede plek: de socialisten eindigen op 15,9 procent, de liberalen op 15,3. N-VA lijkt de enige Vlaamse partij die in Brussel op zichzelf met wat geluk een Kamerzetel zou kunnen binnenhalen: de Vlaams-nationalisten staan er op 6,4 procent.

In Wallonië moet Ecolo (16,8 procent) de PS en de MR ondanks winst wel nog laten voorgaan. De PS blijft de grootste met meer dan 24 procent, de MR duikt opnieuw onder de 20 procent. Ecolo lijkt er vooral te profiteren van het verlies van de PTB, die verder daalt richting de 10 procent, waar ook cdH eindigt.

Deze peiling bij 2.550 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 995 in Wallonië, 996 in Vlaanderen en 559 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 5 tot en met 11 februari 2019. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,1 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.