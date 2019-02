De Grote Peiling: Groen en Ecolo samen grootste politieke familie in parlement. Bouw hier uw eigen coalitie ARA TT IVDE

16 februari 2019

06u00 1 Het is een droom van heel wat groene politici: na de verkiezingen een ‘klimaatcoalitie’ smeden rond de as Ecolo-Groen. Hun puike resultaten uit De Grote Peiling kunnen hen alvast hoop geven, want samen zouden ze nu de grootste politieke familie en fractie in het federale parlement worden. De twee partijen, die ook nu al in één gezamenlijke fractie zitten, zouden samen uitkomen op 29 zetels: 15 daarvan zijn voor Groen, 14 voor Ecolo.

Dat is er één meer dan N-VA (dat op zichzelf wel nog altijd 28 zetels haalt en dus de grootste partij blijft), twee meer dan de socialisten (PS: 18, sp.a: 9), drie meer dan de liberalen (MR: 14, Open Vld: 12) en zelfs tien meer dan de christendemocraten (CD&V: 14, cdh: 5). Het is geen geschreven wet dat bij een regeringsvorming de grootste familie aan zet komt - vaak is het ook aan de grootste partij. In 2014 kreeg N-VA de stok in handen als grootste partij zonder familie, in 2007 CD&V als grootste partij (in kartel met N-VA), terwijl de liberale as groter was.

Op basis van de Grote Peiling zijn er vier coalities mogelijk, al zijn ze allesbehalve evident. Verschillende partijen hebben al enkele deuren gesloten. Maar zijn die ook echt op slot? Premier Michel zou ook nooit met N-VA besturen, weet u nog? Belangrijk om te benadrukken: twee of drie zetels tekort in een peiling stelt weinig voor. Traditioneel scoort de PS bijvoorbeeld altijd beter dan in de peilingen en de groenen iets minder. In de interactieve grafiek kan u bovenaan zelf uw meerderheid bouwen. Die bereikt u bij 76 van de 150 zetels.

Paars-groen, 82/150 zetels

(Groen, Ecolo, sp.a, PS, Open Vld en MR)

Ook wel: Verhofstadt I. Perfect mogelijk, al zweert Open Vld dat ze niet in een linkse regering stapt zonder N-VA. Dat zou electorale zelfmoord zijn. Bijgevolg stapt ze helemaal niet in een linkse regering, want een coalitie met liberalen en N-VA kan je bezwaarlijk links noemen.

De Bourgondische coalitie, 81/150

(N-VA, Open Vld, MR, sp.a, PS)

Ook wel de Antwerpse coalitie. Maar N-VA zweert nooit te regeren met haar ‘perfecte vijand’, de PS, tenzij om confederalisme in te voeren. Dat is dan weer een no go voor de PS.

De Braziliaanse coalitie, 83/150 zetels

(N-VA, Open Vld, MR, Groen, Ecolo)

De Wever waarschuwt dan wel voor een blauw-groene as, maar als die as niet naar de socialisten loopt, kan ze in principe ook bij De Wever - of in casu: Jan Jambon - aankloppen. In principe, want de kloof tussen N-VA en groenen is groot, en zeker die met het linksere Ecolo. Beide partijen hebben ook al gezegd dat ze niet met elkaar willen besturen. En als de Brazilianen geel inruilen voor oranje? Dan komen ze voorlopig nog twee zetels tekort.

Centrum-links + Défi, 78/150 zetels

(Groen, Ecolo, sp.a, PS, CD&V, cdH, Défi)

Een centrum-linkse coalitie heeft voorlopig 1 zetel te weinig, maar Défi zou kunnen depanneren. In plaats van Défi zou centrum-links er ook de acht communisten kunnen bijnemen, maar dat zullen CD&V en cdH absoluut nooit toestaan.

Geen meerderheid voor Michel I of tripartite

Duidelijk is wel dat Michel I - ooit goed voor 85 zetels - geen meerderheid meer heeft in het parlement, ook niet met cdH erbij. Ook hier zou Défi in theorie kunnen depanneren, maar de communautaire lijn van N-VA en Défi valt zeer moeilijk te verzoenen, zelfs als die bevroren eisenbundel nog enkele jaren veilig in de diepvries blijft.

Ook de klassieke tripartite haalt maar 72 zetels. Liberalen, christen-democraten en groenen komen twee zetels tekort.