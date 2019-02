De Grote Peiling: 71 procent weet voor wie hij zal stemmen, maar weten partijen wat hun kiezers willen? Astrid Roelandt

19 februari 2019

06u01 0 71% van de Belgen weet al op hij gaat stemmen op 26 mei, maar weten de partijen al wat hun kiezers willen? Wat klimaatregelen betreft niet altijd, zo blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. In tegenstelling tot hun partij zijn de liberale kiezers het meest te vinden voor een vliegtaks en de CD&V’ers het minst. N-VA-kiezers vinden 1 Belgische klimaatminister een goed idee.

4 op 5 beseft dat er iets moet gebeuren

Klimaatnegationisten vind je bijna niet meer in ons land. Amper 3% van de Belgen zegt helemaal niet bezorgd te zijn over de klimaatverandering, tegenover 56% eerder bezorgd en 28% heel erg bezorgd. Vooral bij de groene kiezers is meer dan de helft heel erg bezorgd. Maar of spijbelen de juiste manier is om daar aandacht voor te vragen? De helft van de ondervraagde Belgen (51%) vindt van wel. De bosbrossers hebben een pak meer steun in Brussel (62%) en Wallonië (61%) dan in Vlaanderen (45%). De grootste tegenstanders vind je onder de Vlaams Belang-, CD&V- en N-VA-kiezers. Niet verrassend: bij de groene partijen is de steun aan de bosbrossers zéér groot.

In welke mate bent u bezorgd over de klimaatverandering? (België)

Heel erg bezorgd: 28%

Eerder bezorgd: 56%

Eerder niet bezorgd: 13%

Helemaal niet bezorgd: 3%

Dubbel zoveel animo voor wind- dan voor kernenergie

79% van de Belgen vindt dat er meer windmolens gebouwd moeten worden, ook in hun woongebied. Maar voor hun energievoorziening kijken ze niet alleen naar hernieuwbare bronnen. 40% van de Belgen vindt dat we ook nieuwe kerncentrales moeten bouwen, al zijn de Walen daarover minder enthousiast dan de Vlamingen. In Vlaanderen zijn N-VA-kiezers de grootste voorstanders (60%), gevolgd door de Vlaams Belangers (52%). Dat zijn dan ook de enige partijen die pleiten voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Opvallend: ook de helft van de Pvda-kiezers is voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

Zij willen nieuwe kerncentrales bouwen

België: 40%

Vlaanderen: 44%

Brussel: 39%

Wallonië: 32%

1 op 4 is voor confederalisme (en 1 op 3 weet niet wat het is)

24% van de ondervraagde Belgen en 29% van de Vlamingen gaven aan dat ze voorstander zijn van confederalisme, de staatsvorm waarbij de deelstaten hun eigen beleid voeren en nog maar een paar zaken - zoals buitenlands beleid en defensie - samen doen. Wist u dat niet? Dan bent u lang niet de enige: 37% van de Belgen weet namelijk niet wat confederalisme inhoudt. Geheel volgens de verwachting vind je de grootste voorstanders onder de N-VA-kiezers. Iets meer dan de helft van die kiezers (52%) is voor confederalisme, 13% is tegen. Opvallend: er zijn ook Walen die geloven in confederalisme, zo’n 16%, al is bijna de helft van de Walen en de Brusselaars tegen (48%).

Bent u voor of tegen confederalisme

Voor: 24%

Tegen: 39%

Weet niet wat het is: 37%

Vooral van Open Vld-kiezer mag vliegtuig meer kosten

De prijs van een vliegticket fors verhogen is geen taboe, zo blijkt. 55% van de ondervraagde Belgen is voor zo’n vliegtaks, al is er wel iets minder animo in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Het zijn vooral de Open Vld-kiezers die voor fors duurdere tickets zijn: 60% vindt zo’n taks een goede manier om de klimaatdoelstellingen te halen. CD&V-, sp.a en VB-kiezers zijn het hardst tegen. Opvallend, want het is net voormalig CD&V-minister Joke Schauvliege die daar - samen met de groenen - voor pleitte. Of we ook bereid zijn om niet meer met het vliegtuig op vakantie te gaan? De helft van de Belgen geeft aan van wel, maar 1 op 3 is niet echt toe bereid.

Moet vliegen fors duurder gemaakt worden door de invoering van een vliegtaks?

België: 55% ja

Vlaanderen: 48% ja

Brussel: 65% ja

Wallonië: 69% ja

Niet meer met het vliegtuig op vakantie gaan

Doe ik/heb ik al gedaan: 30%

Ben ik bereid te doen: 26%

Zou ik willen doen maar kan ik niet: 13%

Ben ik niet echt bereid te doen: 31%

Handen af van onze brandstof en elektriciteit

Slechts 1 op 5 Belgen vindt dat fossiele brandstoffen veel duurder mogen worden. De voorstanders vind je vooral onder de groene, blauwe en Brusselse kiezers, al blijft ook daar een meerderheid tegen. Ook stroom mag niet duurder worden. Slechts 13% van de Belgen vindt dat de elektriciteitsfactuur elke maand met 50 euro mag stijgen om de klimaatdoelstellingen te halen. De meeste voorstanders vind je bij de groene partijen, maar ook daar gaat het maar om 28% (groen) en 20% (Ecolo).

Moeten fossiele brandstoffen fors duurder worden?

België: 24% ja

Vlaanderen: 22% ja

Brussel: 43% ja

Wallonië: 23% ja

Moet elektriciteit per maand 50€ duurder worden?

België: 13% ja

Vlaanderen: 12% ja

Brussel: 20% ja

Wallonië: 12% ja

Liever één dan vier klimaatministers

82% van de Belgen vindt dat ons land genoeg heeft aan één klimaatminister. Vandaag hebben we er 4: een federale en drie regionale. Zelfs bij de N-VA-kiezers is 77% voor 1 Belgische klimaatminister. Maar algemeen zijn de Vlamingen wel iets minder enthousiast (78%) dan de Brusselaars (85%) en de Walen (89%). Nog opvallend: maar 70% van de Groen-kiezers is voor één klimaatminister. 30% is tegen. Nochtans is dat wel één van hun voorstellen.

Er mag in België slechts 1 klimaatminister zijn

Eens: 82%

Oneens: 18%

Zonnepanelen, elektrische auto en meer fietsen: we willen wel maar kunnen niet altijd

Uit de peiling blijkt ook dat de Belg wel degelijk bereid is moeite te doen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan dat hij vandaag al z’n best doet om geen voedsel, papier of water te verspillen. Slechts 19% van de ondervraagden heeft zonnepanelen. 41% zegt dat ze bereid zijn om zonnepanelen te leggen, maar niet kunnen. De overgrote meerderheid is ook bereid om een elektrische wagen te kopen, maar ook daar zijn nog te veel obstakels. De meeste mensen zijn ook bereid om zich veel vaker met de fiets, het openbaar vervoer of te voet te verplaatsen, maar 1 op 4 zegt dat dat helaas niet mogelijk is. Slechts 11% is niet bereid om zijn auto te laten staan.

Over de peiling

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL werd tussen 5 en 11 februari online afgenomen bij 2.550 Belgen van 18 jaar en ouder door onderzoeksbureau Ipsos. Er werden 996 Vlamingen bevraagd, 995 Walen en 559 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen en Wallonië en 4,1% in Brussel.