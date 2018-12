De Grote Peiling: 37% vindt dat N-VA zelfs met ‘aartsvijand’ PS het land kan besturen ARA

11 december 2018

05u00 2 Was het voor N-VA de eerste en laatste keer aan de federale knoppen? Niet noodzakelijk. 37% van de Belgen vindt dat N-VA indien nodig zelfs samen met ‘aartsvijand' PS het land moet besturen.

Als N-VA en PS in mei 2019 als grootste partijen uit de stembus komen, vinden 41% van de Vlamingen en 30% van de Walen dat ze samen een federale regering moeten vormen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', RTL en 'Le Soir'. Tel daarbij de Vlamingen die er absoluut geen mening over hebben en er blijft slechts één Vlaming op de drie over die expliciet tégen zo'n coalitie is.

Achterban behagen

In Wallonië en Brussel is het draagvlak voor zo'n rood-geel huwelijk minder groot. 58% van de Brusselaars en 54% van de Walen zijn tegen. De PS-kiezers zijn in vergelijking met eerdere peilingen dan wel wat toleranter geworden ten opzichte van N-VA. Iets meer dan de helft blijft erbij dat hun partij zich niet met de Vlaams-nationalisten moet inlaten. Om het gros van zijn achterban te behagen, mag PS-kopstuk Paul Magnette de N-VA dus gerust op één lijn plaatsen met het Vlaams Belang, zoals hij vorige week deed. Elio Di Rupo, die als partijvoorzitter eventuele regeringsonderhandelingen zal leiden, is voorzichtiger. Toen hij in oktober de vraag kreeg of hij ooit met N-VA zou samenwerken, benadrukte hij nooit "nooit" te hebben gezegd. Hij voegde er wel meteen aan toe dat het zijn "diepste wens was om opnieuw federaal te besturen zonder N-VA".

Incontournable

Maar Di Rupo lijkt heel goed te beseffen dat N-VA wel eens 'incontournable' kan worden. En wat moet hij dan doen? Als pure beleidspartij vruchteloos oppositie blijven voeren of zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken om "het huidige afbraakbeleid" binnen de perken te houden? Twee weken geleden liet hij een ballonnetje op om dat dilemma te vergemakkelijken: feitelijk confederalisme. "Aangezien Vlamingen en Franstaligen toch niet voor elkaars kandidaten kunnen stemmen, is het best dat zij elk hun verantwoordelijken aanduiden", zei hij in de studio's van de RTBF. Lees: beide kanten van de taalgrens moeten een eigen meerderheid vormen en laat die maar samen een federale regering vormen, net als in Brussel. Als zo'n systeem er komt, kan hij probleemloos - met zijn bloedende hart in de hand - aan zijn achterban uitleggen dat hij nu eenmaal niet anders kan dan met N-VA in zee te gaan.

Bliksemafleider

De peiling toont ook aan dat N-VA zich gerust kan permitteren om haar verbale verzet tegen de PS te minderen: veel kiezers zal ze daarmee niet afsnoepen van de andere partijen. En dat merk je ook bij De Wever. Op de uithaal van Magnette reageerde hij rustig. Dat hij wel kon begrijpen dat de PS weer aan het roer wilde komen door de N-VA uit te sluiten, klonk het. Punt aan de lijn. Door naar N-VA uit te halen, net op het moment dat ze onder vuur lag door haar omstreden Marrakesh-campagne en haar late verzet tegen het migratiepact, gaf Magnette de Vlaams-nationalisten een perfecte bliksemafleider. En er is nog meer dat hen bindt: een groeiende afkeer van globalisering en multilateralisme. De ene inzake migratie, de andere op economisch vlak: het Marrakesh-akkoord versus het CETA-handelsverdrag waartegen Magnette zich al zo hevig verzette.

De grootste tegenstanders van een PS-N-VA-coalitie vind je vooral onder de MR-kiezers: 63% van hen is tegen. Frustraties vanwege N-VA? Socialisten die men buiten moet houden? Of de vrees dat de eigen partij aan de kant blijft staan? Dat laatste zou in ieder geval onterecht zijn, want als N-VA en PS samen in een regering stappen, is de kans groot dat ook de MR van de door de N-VA-toppers zeer gewaardeerde Charles Michel aan boord wordt gehesen. Als die nog wil tenminste, nadat N-VA hem voor het altaar liet staan. MR-voorzitter Olivier Chastel sloot gisterochtend niks uit. Het was geen 'vaarwel', wel een vriendelijke 'tot ziens'.

De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', 'Le Soir' en RTL werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.532 Belgen van 18 jaar en ouder. In Vlaanderen werden 998 mensen bevraagd, in Wallonië 1.003, in Brussel 531. Dat gebeurde online, van 27 november tot en met maandag 3 december. De foutenmarge is 3,1% voor Vlaanderen en Wallonië en 4,3% voor Brussel.

Meer over N-VA

politiek