De Grote Peiling: 2 op de 3 Belgen willen dienstplicht weer invoeren, maar jongeren zelf veel minder happig jv

12 maart 2018

19u05

Bron: eigen berichtgeving 6 Moet de militaire dienstplicht of burgerplicht opnieuw ingevoerd worden? 65 procent van de Belgen vindt van wel. Al zijn Vlamingen met 58 procent voorstanders wat minder gretig. Bij de jongste leeftijdscategorie - die het dan toch moet gaan doen - is het enthousiasme beperkt tot 47 procent, een minderheid. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde bij 2.496 respondenten in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL TVI en Le Soir.

Per 1 januari 1994 werd de dienstplicht in ons land voor onbepaalde tijd opgeschort. Vorige maand stelde de Franse president Emmanuel Macron voor om de verplichte legerdienst bij onze zuiderburen weer in te voeren. Zweden heeft dat vorige zomer nog gedaan. Ook in ons land klinkt die roep - vaak omwille van de aangeleerde discipline - de laatste jaren uit bepaalde hoeken alsmaar luider. Een meerderheid van het Belgische volk lijkt er nu inderdaad klaar voor, leert ons De Grote Peiling.

In Wallonië is dat gevoel het meest uitgesproken met 78 procent respondenten in het ja-kamp. De Vlaming aarzelt een pak meer: 58 procent van de ondervraagden uit Vlaanderen ziet de herinvoering van de militaire dienstplicht of burgerplicht wel zitten, maar 42 procent is tegen. In Brussel loopt het aantal voorstanders op tot 70 procent, in Wallonië zelfs tot 78 procent. Of: bijna acht op de tien Walen is pro dienstplicht. Duidelijke regionale verschillen dus, maar over het hele land bekeken, is er toch ei zo na een tweederdemeerderheid vóór de herinvoering van de leger- of gemeenschapsdienst.

Uitgesplitst per partijvoorkeur is er enkel bij Groen (37 procent) en PVDA+ (47 procent) een minderheid te vinden voor de herinvoering. Bij CD&V is het letterlijk fiftyfifty, bij alle andere politieke partijen is een meerderheid pro.

Opvallend is dat in de groep van wie zelf nog in aanmerking komt voor de dienstplicht - de leeftijdscategorie 18-34 - een minderheid van 47 procent aangeeft weer verplicht naar het leger te willen. De steun voor zo'n militaire of burgerdienst groeit dan weer naarmate de respondenten zelf niet meer aan de bak zouden moeten: naar 66 procent bij de 35 tot 54-jarigen en zelfs naar 77 procent bij de 55-plussers.

Tot slot is er maar weinig verschil te merken tussen het aantal mannelijke (67 procent) en vrouwelijke (63 procent) voorstanders.

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.496 respondenten (983 in Wallonië, 965 in Vlaanderen en 548 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en dit tussen 27 februari en 6 maart. De foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen en Wallonië en 4,2% in Brussel.