De grote coronakalender: zo ziet de rest van het exitplan eruit kg

08 mei 2020

12u25 3 Wanneer mag u weer op bezoek? Wanneer gaan de scholen open? Hoelang nog tot de volgende Veiligheidsraad (en mogelijke versoepeling)? We zetten alles op een rijtje in de ‘coronakalender’: deze data houdt u maar beter in het oog.

10 mei: 4 bezoekers toegelaten

Elk gezin mag vanaf zondag 10 mei één tot vier vaste mensen van buiten het gezin ontvangen. Die bezoekers mogen énkel bij dat gezin op bezoek gaan, en mogen dus ook niet op hun beurt nog elk vier mensen ontvangen. Ook moet je fysiek afstand bewaren tot je bezoekers. Bezoek ontvang je dus best buiten in de tuin of op en terras. Lees hier meer over de bezoekregeling.

11 mei: winkels open

Alle winkels mogen de deuren openen. Net zoals in de supermarkt wordt één klant per tien vierkante meter toegelaten (hoewel er uitzonderingen zijn voor kleinere winkels) en mag een winkelbezoek maximaal 30 minuten duren. Winkelen doe je alleen. Enkel een minderjarige of mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden door een volwassene. Een mondmasker wordt aangeraden, maar niet verplicht.

Ook trimsalons voor honden en katten mogen overigens weer open. Markten mogen dan weer niet plaatsvinden.

13 mei: volgende Veiligheidsraad

Volgende woensdag zal er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad zijn, bevestigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in VTM NIEUWS.

Dan wordt er bekeken wat er vanaf 18 mei versoepeld kan worden. Het gaat onder meer om markten, musea, bibliotheken en dierentuinen. Ook kappers en schoonheidscentra zouden op de agenda staan, net als de vraag of er meer mensen worden toegelaten bij huwelijksfeesten en begrafenissen.

18 mei: bezoek in woonzorgcentra, scholen deels open

• Vanaf 18 mei kunnen we personen in woonzorgcentra bezoeken, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo kan een bezoek alleen op afspraak. Voorlopig is maximaal één bezoeker per bewoner toegestaan (en liefst altijd dezelfde persoon). Opnieuw moet afstand bewaard worden en moet de bezoeker mondmasker dragen dat hij of zij zelf meeneemt. Lees hier meer over de regels rond bezoek in woonzorgcentra.

• Ook de scholen mogen vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk weer open. Op 15 mei is overigens al toegestaan om een proefdag te draaien. In het lager onderwijs mogen het eerste, het tweede en het zesde leerjaar starten. De school mag echter zelf beslissen om bijvoorbeeld maar één leerjaar te laten komen. In het middelbaar gaat het aanvankelijk om het laatste jaar. Over de kleuterschool is nog geen beslissing genomen. Lees hier meer over de opstart van het onderwijs vanaf 15 mei.

29 mei: opstart tweede en vierde middelbaar?

Als alles goed gaat, zwaait eind mei de schoolpoort ook open voor het tweede en vierde jaar middelbaar. Dat hangt af van de evaluatie op 22 mei: dan wordt gekeken of de eerste gedeeltelijke opstart van het onderwijs op 18 mei goed is verlopen.

8 juni: fase 3?

Fase 3 van het exitplan zou ten vroegste in voege kunnen treden vanaf 8 juni, hoewel dat afhankelijk is van de evaluatie van de vorige maatregelen en er dus nog niets vaststaat.

Tegen dan wordt bijvoorbeeld bekeken of cafés en restaurants opnieuw open mogen. Ook wordt overwogen of mensen opnieuw naar hun tweede verblijf mogen trekken, bijvoorbeeld aan de kust, en of uitstapjes opnieuw mogelijk worden.

31 juli: sportwedstrijden minstens tot dan opgeschort

Sportwedstrijden, zowel in de amateurklassen als professioneel, worden opgeschort tot en met 31 juli. Maar dat betekent niet dat ze op 1 augustus wel weer kunnen doorgaan, benadrukte Jambon bij VTM NIEUWS. Een beslissing over na 31 juli zal pas later genomen worden.

Zes gezinnen leggen de ‘exitpuzzel’ nu beperkt bezoek mag. “Mama moet kiezen: ons gezin of opa” (+)

Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)

Wat bij co-ouderschap en mag je meer dan één gezin bezoeken? Al uw vragen over de bezoekregeling beantwoord (+)