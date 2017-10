De gordel kan je leven redden: zo draag je hem correct TT

09u46

Bron: Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Lokale Politie 0 thinkstock Zestig procent van de dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeval op de snelweg droeg geen autogordel, zo blijkt uit een studie van Vias Institute, de opvolger van het BIVV. De gordel is dus een belangrijke factor in de verkeersveiligheid, maar experts waarschuwen ervoor hem wel correct te dragen. En dat doe je op de volgende manier.

De diagonale riem moet over je schouder lopen, dus niet achter je rug of onder je bovenarm, zo weet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Je schouders en heupen zijn de sterkste punten van je bovenlichaam. Alleen als de gordel hier correct op rust, kunnen ze de schok bij een botsing goed opvangen.



Het horizontale gedeelte van de gordel draag je op je heupen, dus ónder je buik. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel niet gedraaid zit en zorg voor max. 1 cm speling tussen de gordel en je lichaam. Te dikke kledij draag je beter niet in de auto.



Klik je trouwens ook achteraan als passagier ook altijd vast. Dat is niet alleen van levensbelang voor jezelf, maar ook voor de personen vooraan in de auto. Onderzoek heeft uitgewezen dat een inzittende vooraan vijf keer meer risico heeft op dodelijke verwondingen als de personen achteraan geen gordel dragen. Passagiers zonder gordel vormen bij een zware botsing niets minder dan een dodelijk projectiel voor de personen vooraan.

Wie moet de gordel dragen?

Het dragen van de gordel is één van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van verkeersongevallen te beperken en het aantal verkeersdoden op de weg terug te dringen, zegt ook de politie.



Iedereen moet in principe dan ook zowel vooraan als achteraan een gordel dragen. Er zijn maar een paar uitzonderingen: je moet bijvoorbeeld geen gordel dragen bij het achteruit rijden, bijvoorbeeld om in te parkeren. Ook taxibestuurders zijn om veiligheidsredenen niet verplicht de gordel te dragen als ze een klant vervoeren, net als inzittenden van prioritaire voertuigen (maar enkel als hun opdracht het rechtvaardigt).



Je kan om medische redenen vrijgesteld worden van de gordelplicht, maar een hardnekkig misverstand is dat zwangere vrouwen sowieso geen gordel moeten dragen. Als je de gordel correct draagt, dus de bovenste band boven je buik en de onderste eronder, is er geen gevaar voor je baby, integendeel.

Vlaamse Stichting Verkeerskunde