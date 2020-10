Exclusief voor abonnees

De gezichten achter de doden van de tweede golf: "Onvoorstelbaar hoe snel het gaat”

Annick Grobben Sabine Vermeiren

03 oktober 2020

07u12

Ze zijn goddank veel minder in aantal dan tijdens de eerste coronagolf en lijken precies onzichtbaar, maar elke dàg sterven in ons land zeven mensen aan corona. En dat aantal gaat gestaag in stijgende lijn. “Het gevaar is er nog, zelfs in een hospitaal”, getuigen nabestaanden van coronadoden van de tweede golf, die hier - als een eerbetoon - een gezicht krijgen.