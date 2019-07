De files ontwijken met de motor? Dit zijn de regels TT

11 juli 2019

08u48 0 Vandaag de dag halen 70 procent meer Belgen hun motorrijbewijs dan 10 jaar geleden. De aanhoudende files spelen daar zeker een grote rol in. Met de motor ben je sneller en vlotter ter plaatse, terwijl de rest stilstaat. Maar wat zijn de regels daar nu ook weer rond?

Motorrijders mogen sinds enkele jaren wettelijk ‘filefilteren’: aan een beperkte snelheid tussen de file doorrijden. Het voordeel is dat motorrijders vlotter op hun bestemming geraken, en zo helpen de file korter te houden dan wanneer ook zij mee zouden moeten aanschuiven.

Maar die praktijk is wel aan een aantal regels onderworpen. Je mag als motorrijder niet sneller dan 50 km/u rijden, en het snelheidsverschil tussen de motorrijder en de andere voertuigen in de file mag niet meer dan 20 km/u zijn. De filosofie is dat je als motorrijder gerust vlot mag doorrijden, maar wel met aandacht voor de veiligheid.



Je mag ook enkel filefilteren in de file tussen de twee meest links gelegen rijstroken. Je vier richtingaanwijzers gebruiken mag in principe niet, maar wordt wel vaak gedaan om extra zichtbaar te zijn. Zet in elk geval niet je grootlicht aan om extra op te vallen, dat verblindt de autobestuurders in de file en je wekt er alleen maar ergernis mee op.

Als autobestuurder kan je motorrijders in de file meer ruimte geven door in de mate van het mogelijke op de linkerrijstrook iets meer naar links te gaan staan, en in de midden- of rechterrijstrook iets meer naar rechts.

Mag je op de busstrook?

In theorie mag je op de busstrook of de bijzonder overrijdbare bedding rijden, maar wel enkel als het symbool van een motor is aangebracht op het bord van de busstrook of van de bijzondere overrijdbare bedding of op een onderbord. Er zijn in de praktijk echter niet zo veel plaatsen in België waar dat is toegestaan, in Vlaanderen kan het zelfs nergens.

Motorrijders mogen nooit op de pechstrook rijden om de file te ontwijken.

Motorrijders moeten overigens niet zo rechts mogelijk op de rijbaan rijden. Ze hebben de toelating om te rijden waar ze willen in hun rijstrook of op hun deel van de rijbaan. De veiligste positie is net iets links van het midden, ongeveer waar een autobestuurder zich bevindt achter het stuur. Daar heb je een beter zicht op het verkeer en kunnen automobilisten je gemakkelijker opmerken in hun binnenspiegel.